Ritorno “programmato”, sarà di nuovo un giocatore del Milan

Colpo di scena clamoroso in casa Milan, può tornare rossonero: tutto secondo programma, nessuno poteva immaginarlo

Si torna sempre dove si è stati bene. O almeno così si dice. Vale nella vita quotidiana, nelle piccole o grandi scelte di tutti noi, quelle che spesso ci portano a tentare nuove avventure, per poi tornare sui nostri passi. Vale a maggior ragione in questo mondo del calcio in cui molte volte, a causa di offerte irresistibili, si prendono delle decisioni che si rivelano non corrette, se non finanziariamente. Lo sa bene anche un ex Milan, aperto a un possibile ritorno, piuttosto clamoroso, nei prossimi anni. E sarebbe un colpo clamoroso per il club rossonero.

In un momento in cui la nuova era targata Cardinale-Ibrahimovic, con Fonseca in panchina, non sta regalando grandi sogni al popolo rossonero, almeno in questo inizio non semplice di stagione, rifugiarsi nei sogni di mercato è forse una necessità per i tifosi. E tra i tanti sogni, frutto di indiscrezioni e sussurri che iniziano a circolare nell’ambiente rossonero, uno più di altri sta emergendo con forza nelle ultime ore.

In questo caso non si parla infatti di un colpo completamente nuovo, ma di una sorta di ritorno “programmato” e assolutamente gradito. Perché gli eroi del 2022, quelli dello scudetto di Pioli, non sono mai stati dimenticati, e rivederli in rossonero in alcuni casi potrebbe in molti casi regalare una gioia immensa a tutti i tifosi.

Incredibile ma vero, un eroe dello scudetto può tornare al Milan: colpo clamoroso

Per veder realizzata quest’eventualità che non è però così remota come poteva sembrare fino a poco tempo fa, bisognerà aspettare ancora almeno un anno. Si tratta infatti di un affare non semplice dal punto di vista economico, realizzabile solo rispettando certi parametri.

Anche perché le scelte del protagonista di questa indiscrezione di mercato lo hanno portato con gli ultimi due contratti a raggiungere somme molto importanti a livello d’ingaggio, e per ipotizzare un suo ritorno servirà quindi anche la volontà di guadagnare qualcosa in meno.

Passato al Barcellona a parametro zero subito dopo la vittoria dello scudetto con il Milan, Franck Kessié in maglia blaugrana non è riuscito a imporsi. La sua unica stagione in Catalogna è stata anzi un vero calvario, al punto da culminare non con una cessione, ma con una vera e propria svendita al prezzo di circa 12,5 milioni di euro all’Al-Ahli.

Un cambiamento di vita e di prospettive che ha reso sicuramente ricchissimo il calciatore ivoriano, grazie a un triennale da circa 17 milioni a stagione, ma che ha anche frenato la sua crescita a livello mondiale in un’età, 26 anni, in cui avrebbe dovuto imporsi definitivamente.

Ma proprio grazie a una carta d’identità ancora benevola, Kessié può sperare di rilanciarsi ancora anche nel calcio che conta. E per farlo starebbe pensando di tornare lì dove ha raggiunto il massimo della propria compiutezza, in quel Milan che gli ha permesso di sollevare un trofeo che oggi ha il sapore della dolce nostalgia.

Si tratta comunque di un’operazione complicata e che potrebbe realizzarsi solo tra un anno, quando alla scadenza del suo contratto mancheranno 12 mesi e Kessié potrebbe decidere di premere sul suo club per assicurare un prezzo di favore per il suo cartellino. Ipotesi dunque difficile, o quantomeno remota, seppur non impossibile, ma che in qualche modo può comunque scaldare il cuore, in questo momento raffreddato, di molti tifosi.