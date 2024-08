Sganciata la bomba, è caos totale in casa Milan

Dopo il ko del ‘Tardini’ contro il Parma, non mancano le critiche ai danni del Milan di Fonseca: allenatore sotto pressione dopo appena due partite

Agli occhi dei tifosi del Milan, la prima di campionato contro il Torino era sembrata la classica partita sbiadita e in cui a tratti si era visto dell’ottimo calcio; tuttavia, a poche ore dalla prima trasferta di campionato, al ‘Tardini’ di Parma, quelle che erano soltanto impressioni negative si sono trasformate in realtà concreta.

I rossoneri stavolta hanno sbagliato approccio e sono andati sotto più presto del previsto, come peraltro era successo già alla prima in casa. La rete di Man ha tagliato le gambe al Milan, che si è ripreso soltanto al 66′ prima di subire la seconda rete, questa volta a firma di Cancellieri. La batosta è destinata far rumore, non bisogna giudicare subito l’operato del portoghese, tuttavia molti opinionisti non sono di questo avviso e stanno criticando ampiamente le sue scelte.

Milan ko a Parma: Ravezzani critica operato di Fonseca

Quanto visto a Parma è stata una partita molto deludente da tutti i punti di vista: se contro il Torino si era quantomeno visto un minimo di gioco (il pari all’ultimo era la conseguenza della voglia di non perdere la gara), contro i crociati di Fabio Pecchia non si è visto nemmeno quello considerando che in difesa era tornato Theo Hernandez, calciatore tra i migliori della rosa rossonera a mettere pressione sugli avversari. Eppure, gli errori sono stati tanti, alcuni figli di incomprensioni, altri per mancanza di voglia.

Tra i peggiori in campo anche capitan Calabria e Rafael Leao, il quale ancora una volta fallisce nel tentativo di portarsi in spalla la squadra di cui è indubbiamente il leader tecnico. Ma a questo punto se ne aggiunge un altro di peggiore: l’allenatore dei rossoneri, incapace di prendere contromisure dopo aver subito un goal dopo appena due minuti di gioco.

Su questo pare avere pochi dubbi il direttore di Telelombardia Fabio Ravezzani. Sul social media X non ha usato giri di parole per descrivere la drammatica prova rossonera in Emilia. “Fonseca anche stavolta non ci ha capito nulla. Milan rivoluzionato e sempre sbilanciato. Il Parma poteva farne altri 4″, scrive Ravezzani criticando la postura tattica scelta da Fonseca. “Ripristinato l’attacco di Pioli dopo averlo cancellato per 2 mesi. Okafor scelta pessima. Leao e Theo sempre svogliati. L’unica cosa bella è stato Pavlovic“.