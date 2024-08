Addio Bennacer, come stanno le cose: la cessione si complica

Ismael Bennacer può ancora lasciare il Milan, ma serve l’offerta giusta che fino a questo momento non è ancora arrivata: il punto della situazione

Non è ancora chiuso il calciomercato del Milan. Queste sono le ore della cessione di Yacine Adli. Il centrocampista è prossimo a salutare il club rossonero, svuotando gli armadietti di Milanello.

Dopo aver fatto resistenza, rifiutando le proposte arrivate dal mondo arabo, dal Qatar e dall’Arabia Saudita, il giocatore ha capito che al Milan non ci sarebbe stato più spazio. Così il suo entourage e il Diavolo hanno lavorato per trovare una sistemazione in Europa. E’ stata sempre questa la volontà dell’ex Bordeaux, che non ha smesso di credere di poter conquistare la nazionale francese. Nei giorni scorsi è arrivato il sondaggio da parte del Marsiglia, ora quello della Fiorentina, che però ha deciso di fare sul serio. L’affare è dunque in dirittura d’arrivo per un prestito con obbligo di riscatto fissato a circa 13 milioni di euro. Il Milan si è dunque liberato di un altro esubero, che già era stato tagliato e non era all’interno della lista degli stranieri. C’è invece, Ismael Bennacer, che alla fine potrebbe rimanere a vestire il rossonero.

Calciomercato Milan, futuro Bennacer: il punto della situazione

Sì perché ad oggi dall’Arabia non è arrivata alcuna offerta soddisfacente. Il Diavolo valuta l’algerino sui 40 milioni di euro e secondo le notizie provenienti dal mondo arabo, la proposta più importante non ha superato i 20 milioni di euro. Una proposta troppo bassa per far vacillare il Milan, che non ha chiuso definitivamente la porta per il suo giocatore, ma occorrono i soldi giusti.

Allo stesso tempo anche Ismael Bennacer è molto propenso ad accettare un trasferimento in Saudi Pro League, ma non ha alcuna intenzione di forzare la mano. A Milano d’altronde si trova bene e se dovesse rimanere darà tutto per aiutare i rossoneri. Il Diavolo non lo ha certo messo fuori rosa, ma la speranza è quello di riuscire a piazzare Bennacer al prezzo giusto. L’algerino, infatti, percepisce – al lordo – uno degli stipendi più alti della rosa. Un dettaglio non certo da poco. Ecco perché l’ex Empoli è sempre stato uno degli indiziati principali a fare le valigie in questa calda estate. Solo dopo la sua cessione il Milan potrebbe mettere le mani su Kone.