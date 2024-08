Colpo di scena Adli, affare in Serie A

Yacine Adli è da tempo nella lista dei cedibili in casa Milan con il centrocampista francese che potrebbe cambiare maglia in Serie A.

Tempo di cessioni in casa Milan con i rossoneri che sono impegnati a sfoltire l’organico a disposizione di Paulo Fonseca lasciando partire quei calciatori che non rientrano nei piani del tecnico portoghese.

Dopo aver ceduto Tommaso Pobega al Bologna in prestito con diritto di riscatto, il Milan sta provando a cedere anche Yacine Adli. L’ex giocatore del Bordeaux non rientra nei piani di Paulo Fonseca con la dirigenza che ha avvisato il calciatore dicendogli di trovare una nuova sistemazione. In queste ore l’entourage del classe 2000 è alla ricerca di un nuovo club tra Spagna, Francia ed Inghilterra, ma non è da escludere un cambio di maglia in Serie A.

Calciomercato Milan, Adli cambia maglia in Serie A

Sulle tracce di Yacine Adli ci sarebbe infatti la Fiorentina. Il club viola ha messo nel mirino il giocatore del Milan che Raffaele Palladino vorrebbe in viola per sistemare il centrocampo.

Il Milan valuta il cartellino di Adli intorno ai 12 milioni di euro con il francese che durante la scorsa stagione ha vissuto un’annata da protagonista agli ordini di Stefano Pioli. Avendo il contratto in scadenza nel giugno del 2026, il Milan è disposto a chiudere l’affare anche in prestito con obbligo di riscatto, potendo abbassare la richiesta finale fino a 10 milioni.

Il tempo stringe con il calciomercato ormai pronto a chiudere i battenti ma la sensazione è che Adli riuscirà a trovare un nuovo club in queste ultime ore di trattative. Il giocatore è pronto a salutare quindi dopo due anni passati con la maglia del Milan. Un biennio durante il quale il mediano si è fatto apprezzare sia per le qualità sul campo che per quelle umane, diventando un riferimento importante all’interno dello spogliatoio rossonero.

Per quello che riguarda il mercato in entrata il Milan non dovrebbe chiudere operazioni se non quella legata all’acquisto di Silvano Vos dall’Ajax. In uscita invece, non è da escludere la partenza di Ismael Bennacer. Il centrocampista algerino ha chiesto di essere ceduto in Arabia Saudita qualora dovesse giungere l’offerta giusta per il suo cartellino. La somma che il Milan chiede è di circa 30 milioni di euro con il classe 1997 pronto a dire addio dopo cinque anni passati in rossonero.