È fatta per il bomber: il Milan ha chiuso il colpo in attacco

Il Milan ha deciso di mettere a segno questo colpo in attacco. La dirigenza rossonera ha ormai trovato l’accordo con il calciatore. Ecco tutti i dettagli.

La stagione del Milan non è cominciata nel migliore dei modi. I tifosi si aspettavano sicuramente un debutto migliore, ma le sfide contro Torino e Parma hanno evidenziato tanti lati negativi. Ora mancano pochi giorni al termine del mercato e l’obiettivo è rinforzare la rosa prima dello scadere del gong.

Da quest’anno il club rossonero non ha solo la prima squadra, ma ha lanciato un nuovo progetto. Sulle orme di Atalanta e Juve, anche il Milan ha creato una squadra NextGen da mandare in Serie C, l’oramai famoso Milan Futuro. Il club rossonero sta lavorando per rinforzare la rosa anche da questo punto di vista.

Mercato Milan, il colpo in attacco è vicino

Se la prima squadra non sorride, nemmeno il Milan Futuro può esultare. La squadra allenata da Daniele Bonera ha iniziato con il piede sbagliato il campionato. La squadra di sviluppo del Milan è inserita nel girone A del campionato di Serie C ed ha perso sul campo della Virtus Entella con il risultato di 1-0. Decisiva la rete di Corbari, autore del goal che ha regalato al club ligure i primi tre punti stagionali. La dirigenza rossonera ha deciso di correre ai ripari ed è pronta a mettere a disposizione di Daniele Bonera un nuovo attaccante.

Si tratta di Nicolò Turco, centravanti italiano del Salisburgo, nato nel 2004. Nell’ultima stagione, Turco ha giocato nella Serie B austriaca, scendendo in campo tredici volte, mettendo a segno un goal, condito da tre importanti assist. Il calciatore, nato a Tortona il 15 gennaio del 2004, si trasferirà al Milan con la formula del prestito con opzione per l’acquisto a titolo definitivo a favore del Milan. Firmerà un contratto fino al 2028 (un anno con opzione per altre tre stagioni). Lo ha riportato il giornalista Nicolò Schira.

Turco è una punta centrale molto forte fisicamente, è alto 193 centimetri ed è molto presente in area di rigore. Ha una grande abilità nel gioco aereo, ma ha grossi margini di miglioramento anche dal punto di vista tecnico.

Il calciatore piemontese è cresciuto nel vivaio del Genoa, ma è stato acquistato nel 2018 dalla Juventus. Dopo aver terminato il suo percorso nel settore giovanile bianconero, Turco si è trasferito la scorsa estate al Salisburgo, ma è stato immediatamente trasferito in prestito al Liefering, club che milita nella cadetteria austriaca.