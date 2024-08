Milan, c’è spazio per un altro colpo: l’affare è ancora possibile

La società rossonera potrebbe mettere ancora a segno un colpo in entrata: ma c’è una condizione molto importante che è necessaria.

Alvaro Morata, Strahinja Pavlovic, Emerson Royal e Youssouf Fofana sono i quattro acquisti messi a segno dal Milan in questo calciomercato estivo. Zlatan Ibrahimovic ha dichiarato che la squadra è completa, però fino al 30 agosto non si possono ancora escludere sorprese.

Sorprese che possono dipendere dalle cessioni, visto che per tesserare un giocatore nella lista over 22 è necessario vendere. In questi giorni si continua a parlare di un eventuale nuovo colpo a centrocampo, dove l’ingaggio di Fofana potrebbe non bastare. Yacine Adli è vicino alla Fiorentina, ma servirebbe un’altra partenza per poter comprare un altro innesto nel reparto.

Milan, colpo last minute: dipende da una cessione

L’indiziato per un possibile addio è Ismael Bennacer, che interessa in Arabia Saudita. Finora dalla Saudi Pro League non è arrivata nessuna offerta ritenuta congrua dal Milan, che ovviamente sa di non poter pretendere i 50 milioni di euro stabiliti dalla clausola di risoluzione presente nel contratto. 35 potrebbero bastare, però nessuna società saudita si è avvicinata a tale cifra.

Se alla società rossonera dovesse arrivare la proposta giusta, Bennacer potrebbe volare in Asia e lasciare libero uno spazio per l’arrivo di un altro centrocampista. Il nome sempre presente nella lista è quello di Manu Koné, vecchio pallino di Geoffrey Moncada e che può arrivare a Milano per 20 milioni di euro. Il 23enne francese vuole lasciare il Borussia Moenchengladbach e giocare in una squadra iscritta alla Champions League. Anche la Roma è interessata al giocatore e ha preso informazioni in queste settimane.

Koné ha le caratteristiche per essere un buon rinforzo per il centrocampo di Paulo Fonseca. Ha forza fisica, se la cava bene in fase difensiva ed è anche in possesso di una discreta tecnica. Può giocare sia in una mediana a due che in una a tre. I margini di miglioramento non gli mancano e approdare a Milanello gli potrebbe consentire di fare il salto di qualità.

L’ex Tolosa non è reduce da una stagione molto esaltante, anche perché lo stesso Borussia Moenchengladbach ha faticato tanto. Proprio per questo il prezzo è calato molto rispetto a un anno fa, quando si parlava di 35-40 milioni necessari per comprare il suo cartellino. Adesso con 20 è possibile assicurarselo. Se il Milan venderà Bennacer, probabilmente investirà su Koné.