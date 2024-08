@ML – Lavori in corso: cessione in Serie A quasi fatta, i dettagli

Il Milan è vicino a finalizzare un’operazione in uscita, utile per più motivi: in arrivo la fumata bianca definitiva.

Mancano pochi giorni alla fine della sessione estiva del calciomercato e c’è curiosità di vedere se la società rossonera farà almeno un nuovo colpo in entrata. Ma è fondamentale anche effettuare delle cessioni, i nomi in partenza sono ormai noti.

Per una questione di liste e anche per il fatto di non rientrare nel progetto di Paulo Fonseca, qualche giocatore deve lasciare Milanello. I casi di Fodé Ballo-Touré e Divock Origi sono “celebri”, purtroppo senza ancora una soluzione. Più facile dovrebbe essere la cessione di Yacine Adli, finito fuori dai piani rossoneri e che deve necessariamente partire per non passare la prima parte di stagione in tribuna a guardare i compagni di squadra che giocano.

Yacine Adli lascia il Milan: le ultime notizie

Negli ultimi giorni è la Fiorentina ad essersi fatta avanti concretamente per Adli. La trattativa è partita e sembra ormai chiusa sulla base di un prestito con obbligo di riscatto che dovrebbe essere fissato a circa 13 milioni di euro, cifra che consentirebbe al Milan di mettere a bilancio una plusvalenza. Poco fa è arrivata la fumata bianca, il calciatore ha accettato la destinazione e, sistemati gli ultimi dettagli, partirà l’iter per svolgere le visite mediche e poi firmare il contratto.

Non c’è spazio per Adli nella squadra rossonera, il trasferimento in una piazza come Firenze è un’ottima soluzione per il calciatore. Rifiutate le proposte provenienti da Arabia Saudita e Qatar, il 24enne francese ha espresso il desiderio di rimanere in Europa. Continuare a giocare in Serie A è una soluzione gradita e la Fiorentina si è mossa seriamente. A Raffaele Palladino fa comodo un centrocampista come l’ex Bordeaux, dotato tecnicamente e con caratteristiche da regista.

Oltre alla Viola, anche il Marsiglia ha manifestato il proprio interesse per Adli. La squadra di Roberto De Zerbi ha iniziato bene la stagione e ha valutato la possibilità di prendere Yacine, però sembra ormai tutto fatto con la Fiorentina. Per il Milan la sua cessione è fondamentale, perché altrimenti avrebbe dovuto tenerlo senza poterlo utilizzare, dato che non c’era spazio in lista. Anche se lui è molto legato alla maglia rossonera e magari avrebbe preferito rimanere per giocarsi le sue chance con Fonseca, la cessione è la cosa migliore per tutte le parti.