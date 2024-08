Non è convinto: offerte rifiutate, vuole restare al Milan

C’è chi dice no. Lasciare il Milan non è così facile: il giocatore al momento preferisce continuare la sua esperienza in maglia rossonera

E’ ancora vivo il calciomercato del Milan. Il club rossonero a tre giorni dalla chiusura è in trattativa con diversi club, sia in entrata che in uscita. Queste d’altronde sono le ore di Yacine Adli alla Fiorentina. Il centrocampista francese ha accettato di trasferirsi a Firenze, permettendo al Diavolo di liberarsi di un altro calciatore in esubero, dopo gli addii di Tommaso Pobega e Pierre Kalulu.

Dopo l’acquisto di Youssouf Fofana, il Milan, come annunciato, si è così concentrato sugli elementi da piazzare. La lista di coloro che non rientra nei piani di Paulo Fonseca è piuttosto lunga e comprende ancora sia Divock Origi che Fode Ballo-Toure. L’attaccante ha ricevuto proposte dagli Stati Uniti per andare a giocare nella Major League Soccer, ma anche dalla Saudi Pro League. Nessuna proposta, però, è stata ritenuta convincente dall’ex Liverpool, che alla fine potrebbe svincolarsi dal Diavolo. Il terzino, invece, non ha trovato l’accordo con il Saint-Etienne e si augura di trovare una nuova squadra in Premier League, nonostante l’esperienza deludente con il Fulham.

Calciomercato Milan, Terracciano vuole restare

Il Milan dunque deve ancora lavorare per riuscire a sfoltire la rosa, ma c’è un altro elemento che potrebbe lasciare il Diavolo e non stiamo parlando di Ismael Bennacer. Per l’algerino – come è noto – si aspetta l’offerta giusta da circa 40 milioni di euro. Se non dovesse arrivare, resterebbe in rossonero.

L’ex Empoli, però, è propenso a fare le valigie. La pensa diversamente Filippo Terracciano. L’esterno bocciato da Fonseca, tanto che contro il Torino gli ha preferito Saelemaekers, non appare intenzionato a lasciare il Milan. Di offerte da club di Serie A ne sono arrivate, ma l’ex Verona preferisce continuare ad allenarsi con il Diavolo a Milanello. Prima era stato il Como di Fabregas a farsi avanti, ora è toccato al Monza provarci. Adriano Gallinai e Giorgio Furlani non avrebbero problemi a trovare un accordo sulla base di un prestito, ma Terracciano, al momento, nonostante si prospetti una stagione fatta da tanta panchina, non ha voglia di trasferirsi nella vicina Monza, dove, chiaramente, avrebbe grandi possibilità di giocare e di crescere. Le prossime ore saranno quelle che ci diranno se la scelta di Terracciano è definitiva.