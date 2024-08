Nuovo attaccante in arrivo: il Milan sta per chiudere

Le ultime sul calciomercato del Milan. Il Diavolo ha piazzato un nuovo colpo, ora è davvero tutto fatto per l’attaccante: ecco la formula che lo porterà a vestire il rossonero

Non si ferma il calciomercato del Milan. Il club rossonero ha chiuso per l’acquisto dell’attaccante. Continua così l’estate da protagonista del Diavolo.

La stagione in campo del Milan è, invece, iniziata male, con un solo punto in due partite, contro Torino e Parma. Ma il mercato ha sorriso a Paulo Fonseca ed è proprio da qui che bisogna ripartire. Pavlovic d’altronde è stato il migliore in camp al Tardini e anche l’ingresso di Fofana non è stato negativo. Andrà rivisto, invece, Emerson Royal, ma di certo non ha fatto peggio di Davide Calabria. Contro il club granata, invece, era subito salito in cattedra Alvaro Morata, con il gol che aveva dato il via alla rimonta a San Siro. Ora lo stop per infortunio, ma era a Parma a sostenere la squadra, come fanno i veri leader.

Calciomercato Milan, nuovo colpo per il Milan Futuro

Ma il calciomercato del Milan è stato importante anche per il Milan Futuro. Il club ha consegnato una squadra più che competitiva a Daniele Bonera. L’ultimo colpo è stato Demirel Hodzic, preso dal Bologna.

Il Diavolo, però, non si ferma ed è pronto a mettere le mani sul giovane Nicolò Turco. L’attaccante del RB Salisburgo sarà presto un nuovo rinforzo per la squadra che milita in Serie C: la trattativa con gli austriaci è in fase di chiusura. Turco così farà ritorno in Italia, dopo aver vestito la maglia della Juventus, con la formula del prestito con diritto di riscatto, fissato a circa due milioni di euro. Poi si penserà ad un altro colpo. Un colpo che potrà essere utile anche al Milan di Paulo Fonseca. I rossoneri, infatti, non hanno smesso di lavorare per Silvano Vos. Il centrocampista olandese classe 2005 una volta arrivato a Milanello potrà fare la spola tra Milan Futuro e prima squadra. Toccherà chiaramente al tecnico portoghese deciderne il futuro.

Vos ha già detto sì al Milan, mettendo in pausa le altre trattative. C’è un accordo anche economico tra le parti, ma ora serve quello tra le due squadre. L’Ajax partiva da una richiesta di 8-9 milioni di euro, ma l’affare può andare in porto a qualcosa meno. Il Milan, dunque, non si accontenta