È del Milan, affare in dirittura d’arrivo: colpo last-minute

Il club rossonero è ormai prossimo a chiudere un nuovo acquisto: accordo trovato, ecco tutti i dettagli.

Il 30 agosto a mezzanotte terminerà la sessione estiva del calciomercato e c’è curiosità di vedere se il Milan farà un colpo a sorpresa. Molto dipenderà dalle cessioni, visto che per una questione di liste è necessario vendere per poter comprare. A meno che non si vada a prendere qualcuno inseribile nella lista dei giocatori formati in Italia o in quella Under 22.

Negli ultimissimi giorni si sta parlando dell’eventuale ingaggio di Manu Koné a centrocampo, possibile solo in caso di partenza di Ismael Bennacer. È risputata anche l’ipotesi Tammy Abraham per l’attacco, però anche in questo caso serve cedere: Luka Jovic e Alexis Saelemaekers i candidati. In particolare il belga, che può interessare proprio alla Roma.

Milan, nuovo acquisto dall’estero

Nelle ultime ore il Milan ha chiuso un affare con l’Ajax: l’acquisto di Silvano Vos per 3 milioni di euro più 2 di bonus. Oggi il giocatore dovrebbe arrivare a Milano, giovedì visite mediche e firma sul contratto. Il suo agente è il potente Pini Zahavi.

Nei piani del club rossonero il centrocampista 19enne dovrebbe giocare inizialmente con Milan Futuro, con Paulo Fonseca che lo terrà d’occhio per un eventuale impiego in Prima Squadra. Nel 4-2-3-1 può giocare come mediano davanti alla difesa, è un calciatore dotato di forza fisica e che gioca con intensità. Se la cava bene in fase di interdizione, ma anche con la palla tra i piedi. Ad Amsterdam non è riuscito a “esplodere”, nonostante sembrasse abbastanza promettente nel settore giovanile. Vedremo se il trasferimento in Italia lo aiuterà a migliorare negli aspetti nei quali è ancora carente. È giovane, dunque i margini di crescita sono grandi.

Vos era finito anche nel mirino dei Reims, che lo avrebbe aggregato subito alla Prima Squadra, però ha preferito l’offerta del Milan. La chiamata di un club così importante non lo ha lasciato indifferente, anche a costo di dover iniziare in Serie C. In Italia è un giocatore poco conosciuto, con il tempo capiremo se la società rossonera ha fatto bene a scommettere su di lui. Uno dei suoi idoli è Clarence Seedorf, ex Ajax ed ex Milan. Un’ispirazione per Silvano, anche se ha caratteristiche differenti.