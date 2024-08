Allegri al Milan e cessione di un big: in casa Milan sarà rivoluzione

Massimiliano Allegri si candida fortemente ad essere il prossimo allenatore del Milan: prevista anche la cessione di un big, rivoluzione in casa rossonera

L’avventura di Paulo Fonseca sulla panchina del Milan non è iniziata nel migliore di modi. Dopo due giornate i rossoneri hanno conquistato solamente 1 punto, pareggiando in casa contro il Torino e perdendo 2-1 sul campo del Parma.

Ciò che ha preoccupato maggiormente sia Fonseca che i tifosi del Milan è stato l’atteggiamento difensivo della squadra che si è esposta facilmente agli attacchi avversari. Il tecnico portoghese ha sottolineato come sia impossibile vincere le partite difendendo in questo modo ed in settimana lavorerà con il gruppo per individuare il problema che porta la squadra ad essere fragile.

Tuttavia, per Fonseca il tempo sulla panchina del Milan potrebbe essere molto limitato. La dirigenza rossonera è rimasta scottata da questo deludente avvio di stagione ed un ulteriore passo falso sabato prossimo contro la Lazio potrebbe costare carissimo al tecnico. Sull’ex allenatore, tra le tante, di Roma e Lille aleggia in maniera forte l’ombra di Massimiliano Allegri, in attesa di un’opportunità dopo essere stato esonerato dalla Juventus.

Il tecnico livornese ha messo gli occhi su Milano e non avrebbe problemi ad accettare l’offerta rossonera. Ma Fonseca potrebbe non essere l’unico a pagare e a lasciare il Milan potrebbe essere anche uno dei top player della squadra, vale a dire Rafael Leao.

Milan, con Fonseca via anche Leao: rivoluzione in casa rossonera

Eccezion fatta per l’assist confezionato per il momentaneo 1-1 di Pulisic contro il Parma, i primi 180′ di Rafael Leao sono stati negativi. Inoltre, l’esterno d’attacco portoghese ha anche zittito la curva del Milan dopo il pari di Pulisic, scatenando le ire dei tifosi rossoneri, sia quelli presenti allo stadio, sia via web.

Sebbene la dirigenza abbia fin qui fatto muro, esiste ancora la possibilità concreta che Leao venga ceduto e secondo un nutrito gruppo di tifosi rossoneri sarebbe anche meglio cederlo per una cospicua cifra da reinvestire sul mercato. L’arrivo di Allegri sulla panchina del Milan potrebbe accelerare la cessione di Leao che, a quel punto, non rientrerebbe nei progetti tattici del tecnico livornese.

L’estate di Leao è stata parecchio tormentata e si era già parlato di un possibile addio. Sul giocatore portoghese c’è stato l’interesse di Paris Saint-Germain prima e di Al Hilal poi, ma alla fine non sono arrivate offerte convincenti ed Leao è rimasto a Milano. Adesso, ad una settimana dal termine del mercato, tutto può cambiare e l’arrivo di Allegri è ora visto come una minaccia da Leao che vedrebbe la sua titolarità messa in forte discussione.