Ha detto no alla cessione: vuole restare al Milan

Di partire non ne vuole assolutamente sapere, il suo obiettivo è quello di restare al Milan: gli ultimi aggiornamenti

Un inizio tutt’altro che indimenticabile per il nuovo Milan targato Paulo Fonseca. Le belle prestazioni nelle amichevoli d’agosto sono soltanto un lontano ricordo (ed appunto solo estivi). Da quando i rossoneri hanno iniziato a fare sul serio le cose non sono affatto andate con il piede giusto. Nelle prime due uscite ben quattro reti subite, segno del fatto che nella retroguardia difensiva c’è qualcosa che non va. Discorso diverso, invece, per il reparto offensivo con tre reti.

Alla fine dei conti, però, la classifica parla chiaro: soltanto un punto. Il ‘Diavolo’, di certo, non si lecca le ferite e si prepara al meglio in vista della prossima sfida di campionato, in trasferta, contro la Lazio. Il manager portoghese, intanto, spera qualche altro rinforzo dalla dirigenza in queste ultime ore di calciomercato estivo. Nel frattempo, però, ci sono delle importantissime novità dal punto di vista delle uscite. Il giocatore, di partire, non ne vuole assolutamente sapere: vuole rimanere in rossonero.

Milan, nessuna cessione per Terracciano: vuole restare

Nonostante non sia considerato affatto una prima scelta del suo allenatore, Filippo Terracciano ha le idee molto chiare: vuole restare al Milan. Tanto è vero che ha rifiutato due importanti proposte, da altrettanti club, in cui avrebbe avuto la possibilità di giocare titolare ed anche con una certa continuità. Il figlio d’arte (suo padre ha giocato nel Verona proprio come lui) ha respinto le avances di due squadre lombarda: il Como ed il Monza.

Per lui si parlava di una cessione in prestito, ma in diritto di riscatto. Il terzino destro, però, per il momento non ha aperto alcuna porta. Si vuole giocare le sue carte con Fonseca che, però, nelle prime due uscite lo ha fatto rimanere in panchina. Il 21enne vuole restare a Milano e dare del filo da torcere ai suoi colleghi di reparto come Davide Calabria ed Emerson Royal.

Il giocatore è stato acquistato dal Verona, nella sessione invernale di quest’anno, per poco meno di 5 milioni di euro. Anche con mister Pioli, però, no si è guadagnato la fiducia: solamente 6 presenze (tra campionato e coppe), il più dei casi partendo proprio dalla panchina. Nel caso in cui, però, non dovesse ritagliarsi il suo spazio in questi mesi valuterà altre proposte a gennaio.