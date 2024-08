Mercato Milan, colpo di scena sul gong: tentativo in extremis per Fonseca

Colpo di scena in casa Milan per quanto riguarda il mercato: possibile arrivo last minute di un nuovo giocatore, regalo in extremis per Fonseca

Il mercato in casa Milan, secondo quanto dichiarato da Paulo Fonseca e più in generale da varie fonti vicine ai rossoneri, sarebbe chiuso almeno per quanto riguarda quello in entrata. Ci sono infatti diversi giocatori in esubero ancora da piazzare che provocherebbe il problema delle liste in caso di nuovi arrivi. Dunque bisognerà prima sfoltire e poi prendere.

Una missione non facile quando al gong mancano pochissimi giorni e ormai si contano le ore. Per questo Fonseca e tutti i tifosi meneghini, pur sognando un nuovo colpo come ammesso senza mezzi termini dall’allenatore in conferenza stampa prima di Parma, sanno che la realtà è ben diversa. Ad ogni modo la società sta lavorando duramente per piazzare chi è di troppo, come ad esempio Adli (ma non rientrerebbe comunque in lista) o Bennacer, dopo aver ceduto nei giorni scorsi Kalulu e Pobega.

Milan, arriva un nuovo giocatore? Colpo last minute di mercato, i dettagli

Liberarsi di questi giocatori potrebbe portare la dirigenza ad investire last minute su un nuovo giocatore. E a sorpresa il colpo potrebbe arrivare non a centrocampo come si pensava (su tutti era dato vicino Konè del Borussia M’gladbach) ma in attacco.

Anche contro il Parma, infatti, è emerso un problema atavico di questa squadra: quando non c’è l’attaccante titolare, si fa enorme fatica a trovare la porta. Lo è stato la scorsa stagione quando mancava Giroud, e ora il problema si ripresenta. La sensazione è che in assenza di Morata non basti Jovic, oltre al duttile Okafor, in una stagione lunga e ricca di impegni. Il Milan, dunque, proverà a prendere in extremis una punta da dare a Fonseca.

L’ex Fiorentina continua a non convincere a pieno dirigenza e allenatore, era stato a lungo in bilico prima della conferma in estate. Alla fine è rimasto, ma probabilmente per fare il terzo attaccante e non il secondo. L’obiettivo della società adesso è quello di regalare a Fonseca una punta di peso, un rincalzo di Morata e che dia maggiore fiducia rispetto al serbo. Dunque è una corsa contro il tempo per tesserare un nuovo attaccante ma servirà prima liberare slot dalle liste. La società è al lavoro, occhio anche ai possibili svincolati una volta che il mercato sarà concluso.