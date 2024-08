Milan, lo scambio prende quota: arriva l’attaccante

Il Milan è pronto a regalarsi un nuovo centravanti. Il Diavolo ha deciso di prendere il vice Alvaro Morata: il punto della situazione

Mancano davvero poche ore alla chiusura del calciomercato e il Milan ha in piedi diversi affari. Nelle ultime ore ha chiuso la cessione di Yacine Adli alla Fiorentina e messo le mani sul giovane Silvano Vos, ma le trattative sono ancora tante.

Il Diavolo, infatti, sta pensando seriamente di regalarsi un nuovo centravanti. La prova negativa di Noah Okafor a Parma, nel ruolo di prima punta, avrà fatto cambiare idea alla dirigenza. D’altronde anche Luka Jovic, schierato dal primo minuto contro il Torino, aveva deluso tutti. L’esigenza di un attaccante, capace di riempire l’area di rigore, non è dunque nuova, ma nelle ultime ore si è deciso di intervenire, per rischiare di dover schierare solo ed esclusivamente Alvaro Morata, come succedeva lo scorso anno con Olivier Giroud.

Sarà interessante, così, capire chi sarà la punta centrale contro la Lazio. Sabato si torna in campo e lo spagnolo non ha ancora recuperato dal problema muscolare accusato a San Siro. La scelta ricadrà ovviamente ancora una volta su uno tra Noah Okafor e Luka Jovic, salvo stravolgimenti di calciomercato.

Calciomercato Milan, a lavoro per un scambio: può arrivare Abraham

Proprio dalla Capitale può arrivare il nuovo centravanti del Milan. Il club rossonero è tornato a parlare con la Roma per provare a mettere le mani su Tammy Abraham.

Non è un segreto che il calciatore inglese abbia già detto sì al progetto rossonero, ma la permanenza in rosa di Luka Jovic ha bloccato l’affare. Sembrava in maniera definitiva, anche perché le parole di Zlatan Ibrahimovic erano state chiare, ma in queste ore l’arrivo a Milano di Abraham è tornato ad essere possibile. Un affare che può andare in porto attraverso uno scambio e il cartellino da utilizzare non può che essere quello di Alexis Saelemaekers. Il belga è stato sempre una contropartita gradita a Daniele De Rossi. Un giocatore capace di dare equilibrio ad una squadra che ne ha davvero poco. Ecco perché la trattativa può davvero decollare, con buona pace del parere di Paulo Fonseca, che aveva blindato il belga e che ora rischia di perderlo per una terza punta, che andrebbe a creare disequilibri in organico