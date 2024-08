Milan, succede tutto nelle ultime ore: contatti in corso

Non è ancora finito il calciomercato del Milan. Zlatan Ibrahimovic può mettere a segno ancora altri colpi prima del gong previsto per il 30 agosto

Ci aspettano ore intense di calciomercato con il Milan che vuole essere protagonista. Il Diavolo ha messo le mani su Silvano Vos, dopo aver ceduto alla Fiorentina Yacine Adli.

Un affare chiuso, che porterà nelle casse dell’Ajax una cifra, tra fisso e bonus, sui cinque milioni di euro. Il giocatore, come più volte già scritto, è pronto a fare la spola tra prima squadra e il Milan Futuro di Daniele Bonera. Toccherà chiaramente a Paulo Fonseca decidere il destino del centrocampista, che va a rafforzare la mediana dei due team. Ma il calciomercato del Diavolo andrà oltre.

Innanzitutto il club rossonero deve ancora provare a sfoltire la rosa con le uscite di altri due elementi che sono ai margini da questa estate, Fode Ballo-Toure e Divock Origi. E’ probabile che alla fine sia il terzino sinistro che il centravanti si separino dal Milan attraverso una rescissione consensuale, così da poter trovare una nuova squadra con più calma, durante il mese di settembre.

Calciomercato Milan: via Bennacer, ecco Koné

Ma, come è noto, è possibile che a fare le valigia sia anche uno dei giocatori inseriti nella lista stranieri, così da liberare uno slot e non è un segreto che il candidato numero uno a salutare Milanello sia Ismael Bennacer.

Serve chiaramente un’offerta da circa 40 milioni di euro dall’Arabia Saudita. Un’offerta che al momento non è arrivata, ma se l’ex Empoli dovesse davvero andare in Saudi Pro League, ci sarebbe chiaramente spazio per un nuovo affare.

La possibilità di vedere l’algerino fuori dal Milan è ancora concreta e non è un caso se in queste ultime ore la dirigenza del Diavolo abbia avuto nuovi contatti con quella del Borussia Moenchengladbach per Koné. Il giocatore ha già detto sì e aspetta dunque solo l’affondo per il Milan. Ibra e Furlani sanno benissimo che servono 20 milioni di euro, soldi che devono arrivare inevitabilmente dalla cessione di Bennacer. Attenzione, però, ad un’altra pista mai tramontata del tutto, quella che porterebbe il Milan ad Adrien Rabiot, libero e con un’offerta già sul tavolo da cinque milioni di euro netti a stagione più bonus. La porta del Diavolo è ancora aperta…