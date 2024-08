Rivelazione sul caso ‘Tuta’: l’ex Bomber vuota il sacco

Torna a galla uno dei casi più eclatanti e discussi del calcio italiano di fine anni ’90, la rete di Tuta dopo la combine tra Venezia e Bari.

Il calcio è senza dubbio lo sport più amato, tifato e seguito in Italia. Sono decine di milioni i cittadini che ogni domenica si riversano negli stadi o si piazzano di fronte ai televisori per supportare la propria squadra del cuore. Eppure non sono mancati elementi negli ultimi decenni che hanno di fatto dimezzato la fiducia sulla regolarità di tale sport.

Basti pensare al caso Calciopoli che ha scoperchiato le manovre della triade juventina, oppure il calcioscommesse che ha visto protagonisti in maniera illecita numerosi calciatori e dirigenti. Fino al processo sulle plusvalenze false che è costato caro alla Juventus lo scorso anno. Insomma, una serie di scandali che non fanno fare una bella figura alla Serie A nostrana.

I più attenti non potranno dimenticare un caso davvero particolare accaduto nel nostro campionato, precisamente nel gennaio 1999. Il match Venezia-Bari, destinato al pareggio secondo una presunta combine tra ‘gentiluomini’, fatto saltare però dal gol nel finale dell’inconsapevole Tuta, giovane attaccante brasiliano dei lagunari.

Tuta segnò nel finale la rete del 2-1 in favore del Venezia, ma invece di essere abbracciato ed osannato dai compagni, fu lasciato esultare quasi da solo. Per poi ricevere le minacce e gli insulti dagli avversari baresi. Atteggiamenti che fecero sospettare in qualcosa di illecito.

Quel gol di Tuta e l’illecito di Venezia-Bari: parla Stefan Schwoch

Ad ormai più di 25 anni di distanza da quell’episodio molto controverso, c’è chi ha voluto dire la sua. Ovvero Stefan Schwoch, ex bomber tra le altre anche del Venezia, che non visse quella partita in prima persona perché era stato da poco ceduto al Napoli nella sessione invernale.

Intervenuto al podcast Non è più domenica, Schwoch ha voluto dare una propria interpretazione alla possibile combine, riaprendo di fatto il dibattito: “Se sventai il caos di Venezia-Bari? Difficilmente sarebbe successo se ci fossi stato io, Tuta non capiva bene si vede. Ormai tutto è andato in prescrizione, sono stati bravi a mascherare tutto dopo. Non è che succedono queste cose, ma quando va a tutti bene il pareggio è difficile che cerchi di farti male, è un tacito accordo. Perché farci male se con un punto va bene a entrambe. Tuta non aveva capito bene ed è successo il finimondo”.

Schwoch dunque parla di un accordo silente e senza grossi retroscena, che però fece scalpore perché poco incline con i valori reali dello sport. A smascherare il tutto fu l’ignaro Tuta, che è ricordato nel nostro calcio solo per quella prodezza mai così poco osannata.