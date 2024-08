Allegri-Milan: salta il ritorno, c’è la motivazione

Niente ritorno al Milan per Massimiliano Allegri che dovrà trovarsi un altro club: ecco perché il tecnico livornese non può tornare in rossonero

L’inizio di campionato non è stato certo quello che ci si aspettava in casa Milan. Il nuovo corso targato Paulo Fonseca è partito con un pareggio sofferto ed in rimonta contro il Torino e con una sconfitta contro il Parma ed i tifosi rossoneri non possono essere soddisfatti.

Con l’arrivo del tecnico portoghese, autore di un gran precampionato, si pensava che il Milan potesse cominciare la Serie A in maniera importante, ma il campo ha portato tutti con i piedi per terra. I rossoneri hanno mostrato gli stessi problemi che c’era con Stefano Pioli lo scorso anno tra cui una fragilità difensiva preoccupante ravvisata anche dallo stesso Fonseca.

Al termine della sfida contro il Parma, pur prendendosi le sue responsabilità, l’ex tecnico di Roma e Lille ha ammesso come sia impossibile vincere le partite difendendo in questo modo. La dirigenza rossonera, invece, ha storto il naso per le prestazioni offerte dalla squadra e Fonseca sarebbe finito subito sulla graticola, tanto che si è già parlato di esonero con possibile approdo a Milano di Massimiliano Allegri.

Il tecnico livornese è a caccia di una nuova esperienza dopo la conclusione dell’avventura alla Juventus e sarebbe felice di tornare a Milano. Tuttavia, il suo ritorno sulla panchina rossonera è da escludere secondo quanto riferito dal noto giornalista Franco Ordine negli studi di Mediaset nel corso del programma Pressing, spiegando anche il perché

Milan, no all’Allegri bis: Ordine svela il perché

Il campionato è appena iniziato, ma il nuovo Milan di Paulo Fonseca è già finito sotto processo. L’unico punto conquistato nelle prime due giornate ha fatto storcere il naso a dirigenza e tifosi, tanto anche alcuni chiedono già l’esonero in quanto non vedono differenze rispetto a quando c’era Pioli. Sul tecnico portoghese è andata subito ad aleggiare l’ombra di Massimiliano Allegri che è alla ricerca di una nuova panchina, ma secondo Franco Ordine non è il profilo che cerca il Milan per la propria squadra.

Intervenuto nel corso della trasmissione Pressing in onda su Canale 5, il noto giornalista ha fatto sapere come quello di Allegri sia un profilo non gradito in casa Milan. Il tecnico livornese, a detta di Ordine, non è per niente nei piani dei rossoneri: “Non lo inserirei tra gli eventuali sostituti di Fonseca, fa parte della categoria di allenatori verso i quali c’è allergia negli uffici di Casa Milan. Che categoria? Quella degli allenatori con personalità che vogliono incidere come Conte e De Zerbi? Sì” ha dichiarato sicuro.

Anche Ordine ha poi voluto sottolineare la fragilità difensiva del Milan, sostenendo come Fonseca dovrebbe stringere i bulloni della linea difensiva per risolvere un problema che i rossoneri si portano dietro da un anno a questa parte. Un problema che va risolto quanto prima dal tecnico portoghese se vorrà mantenere la panchina appena ereditata da Pioli..