Arriva Mastour, colpo a sorpresa in Italia

Arriva Hachim Mastour, colpo a sorpresa da parte del club italiano: il fantasista marocchino è pronto a rimettersi in gioco

Alzi la mano chi è che non si ricorda di Hachim Mastour? Definito un vero e proprio “crack” nel 2014, il fantasista non ha mai mantenuto alte le aspettative. Dopo un inizio incoraggiante con le giovanili rossonere ha catturato l’attenzione degli allenatori dell’epoca Massimiliano Allegri (poi esonerato) e Clarence Seedorf che lo convocarono anche in prima squadra.

All’epoca era ancora minorenne visto che, di anni, ne aveva 14. Di presenze nella massima serie, però, nemmeno l’ombra. La sua carriera, a lungo, andare è andata sempre più a scendere: Malaga, Pec Zwolle, Lamia, Reggina, Carpi Reinassance Zemamra e Union Touarga. In nessuna di queste, però, ha lasciato il segno.

Adesso, a 26 anni, vuole rimettersi in gioco e soprattutto ripartire. Proprio nel Paese che gli ha concesso la possibilità di diventare un calciatore professionista. Sul fantasista marocchino l’interesse di almeno due club che sono pronti a puntare su di lui per questa stagione sportiva.

Mastour, il periodo da svincolato sta per terminare: riparte dall’Italia

Il centrocampista (all’occorrenza anche attaccante) al momento risulta svincolato. Dopo aver girovagato per il mondo può ripartire, appunto, dall’Italia. Secondo quanto riportato dal sito “TuttoMercatoWeb” pare che il classe ’98 sia finito nel mirino di due squadre che militano attualmente in Serie C. Stiamo parlando dell’Ascoli e della Feralpisalò.

I due club, a quanto pare, avrebbero chiesto informazioni al suo entourage per poter avviare una trattativa. Da non escludere, a questo punto, che possa verificarsi l’affondo decisivo. Soprattutto in queste ultime ore bollenti di calciomercato estivo, oramai giunto alla conclusione.

Proprio lo stesso calciatore, nel corso di una intervista rilasciata ai microfoni di ‘Milannews‘ aveva aperto ad una sua possibilità di ritornare a giocare nel nostro Paese. Nel corso della stessa aveva dichiarato di aver giocato in Marocco nella squadra della città della madre. Una stagione, quella 2022-23, indimenticabile con la vittoria del campionato e con tanto di fascia di capitano sul braccio.

In questo periodo da “disoccupato” le offerte per lui non sono affatto mancate. In particolar modo da parte di alcuni club degli Emirati Arabi Uniti. Una possibilità, quella di trasferirsi nel Medio Oriente, che non ha mai preso in seria considerazione più di tanto. Poi rivela: “Vorrei tornare nel campionato italiano, uno dei più importanti. Voglio realizzarmi qui dove sono nato, cresciuto ed innamorato” ha concluso il calciatore.