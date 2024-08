Firma solo se esonerano Fonseca, colpo di scena Milan

Il calciatore concluderà l’accordo con il Milan solo se Paulo Fonseca dovesse lasciare il club rossonero. Questa è la sua condizione per accettare una proposta della dirigenza milanista.

Il campionato del Milan non è iniziato con il piede giusto e molti stanno già puntando il dito verso Paulo Fonseca, allenatore portoghese arrivato quest’anno per provare a riportare i rossoneri ai vertici della classifica del campionato di Serie A. Per il momento, l’ex tecnico della Roma non ha soddisfatto le aspettative e c’è chi parla addirittura di esonero, qualora non dovesse portare a casa risultati nelle prossime uscite stagionali. Per il momento, la società non parla, ma questo non vuol dire che il futuro di Fonseca non resti in bilico.

Il Milan ha provato ad accontentare Fonseca sul mercato, ma tutto ciò si sta rivelando un’impresa tutt’altro che facile. La rosa è buona, ci sono diversi calciatori che non hanno reso al massimo l’anno scorso ed il compito del portoghese sarà innanzitutto quello di risollevare questi talenti inespressi.

Tutte le squadre hanno problemi, il Milan non è esentato, quindi ci sono delle grane da risolvere. Una di queste riguarda un calciatore della rosa rossonera, rinnoverà il suo contratto solo se Paulo Fonseca dovesse andare via.

Milan, addio possibile a fine stagione

Alessandro Florenzi ha il contratto in scadenza nel giugno del 2025. È stato acquistato dal Milan tre anni fa per la sua grande capacità di giocare a destra e a sinistra. Per questo motivo, in queste stagioni ha rappresentato un’ottima alternativa per Calabria e Theo Hernandez. Il giocatore è attualmente ai box per un infortunio e difficilmente proseguirà la sua avventura in rossonero.

Sembra che Florenzi possa saltare buona parte di questa stagione, forse potrebbe tornare in primavera per essere disponibile nelle ultime dieci giornate. La dirigenza del Milan dovrà valutare in quel periodo le sue condizioni fisiche, ma pare che lui sia intenzionato a rinnovare solo in caso di esonero di Paulo Fonseca. Il loro rapporto non è mai stato solido, anzi tutt’altro.

I due hanno lavorato insieme proprio alla Roma, squadra che il tecnico portoghese ha allenato dal 2019 al 2021. È stato proprio Fonseca a mettere Florenzi ai margini del progetto giallorosso, avallando i prestiti al Valencia e a Paris Saint-Germain. Per questo motivo, il loro rapporto sembra non essere idilliaco, quindi Alessandro Florenzi prenderà in considerazione una eventuale proposta di rinnovo solo in caso di partenza di Paulo Fonseca, altrimenti si svincolerà il prossimo 30 giugno.