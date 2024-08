I numeri di Tammy Abraham con la Roma: c’è un dato che fa ben sperare

Milan in trattativa per l’ingaggio di Abraham: piace molto a Fonseca, convinto che sarebbe il rinforzo giusto per il reparto offensivo.

Dopo l’ingaggio di Alvaro Morata, sembrava che la società rossonera avesse accantonato l’idea di acquistare un altro attaccante. Anche a causa delle offerte rifiutate da Luka Jovic, che ha poi preso la maglia numero 9, ogni ipotesi pareva sfumata. Invece, nelle ultime ore qualcosa è cambiato.

Il Milan sta negoziando con la Roma un’operazione che prevede l’arrivo a Milano di Tammy Abraham in cambio di Alexis Saelemaekers e un conguaglio in denaro. I giallorossi vorrebbero circa 10 milioni di euro, mentre il Diavolo non sembra disposto ad andare oltre i 7. Le parti sono in contatto per chiudere l’accordo nelle prossime ore. I giocatori hanno già detto sì al trasferimento e la sensazione è che entro stasera tutto sarà definito.

Milan, perché Tammy Abraham può essere un buon acquisto

Abraham è un attaccante che piace molto a Paulo Fonseca, sicuro che rappresenterebbe l’ideale alternativa ad Morata. Ha caratteristiche che si sposano meglio di quelle di Jovic per la sua idea di calcio. Chiaramente, c’è qualche dubbio legato alla sua tenuta fisica, visto che a gennaio 2023 si è rotto il legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro ed è tornato in campo solo nell’aprile scorso.

L’inglese compirà 27 anni a ottobre ed è in Italia dall’estate 2021, quando la Roma lo acquistò dal Chelsea per circa 40 milioni. Nella sua prima stagione in maglia giallorossa ha totalizzato 27 gol e 5 assist in 53 presenze. Ben 17 le reti messe a segno in Serie A, 9 in Conference League e una in Coppa Italia. La 2021/2022 è stata la migliore stagione in carriera di Abraham, che in precedenza si era fermato a 26 gol con l’Aston Villa (2018/2019) e Bristol City (2016/2017).

Nella prima annata a Roma ha fatto vedere bene quelle che sono le sue qualità. Alto 1,94 metri, è abile nel gioco aereo e anche abbastanza veloce. Non è eccessivamente muscoloso, ma sa farsi valere fisicamente, difendendo palla e facendo un buon gioco di sponda per i compagni. C’era un grande entusiasmo nell’ambiente giallorosso, soprattutto con l’arrivo di José Mourinho in panchina, e questo è stato di grande aiuto per arrivare fino alla vittoria della Conference League.

La seconda stagione di Abraham in Italia è stata più complicata: 9 gol e 7 assist in 54 presenze. Comunque ha inciso in 16 reti della squadra giallorossa, non è un pessimo bottino, anche se ci si aspettava qualche gol in più da parte sua. La scorsa annata (1 gol e 1 assist in 8 partite) non può essere considerata, visto l’infortunio dal quale ha dovuto recuperare. In caso di arrivo, il Milan spera che l’ex Chelsea torni ad essere quello del primo anno a Roma. In tal caso, sarebbe sicuramente un buon rinforzo per il reparto offensivo di mister Fonseca.