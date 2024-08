I tifosi spingono il Milan all’ultimo sacrificio: è il sogno per l’attacco

Il club rossonero è in trattativa per l’ingaggio di Abraham, ma alcuni tifosi vorrebbero sognare in grande e fanno un altro nome.

Quando il Milan ha fatto sapere che Luka Jovic avrebbe indossato la maglia numero 9, sembrava che non ci fosse spazio per l’arrivo di un nuovo centravanti. Lo stesso Zlatan Ibrahimovic aveva fatto intendere che, dopo l’ingaggio di Alvaro Morata, non ne sarebbe arrivato un altro. Ma nelle ultime ore qualcosa è cambiato.

La società rossonera è in trattativa con la Roma per un’operazione che riguarda l’arrivo di Tammy Abraham in cambio di Alexis Saelemaekers e un conguaglio economico che potrebbe aggirarsi sui 10 milioni di euro. Trapela ottimismo sulla chiusura di questo doppio trasferimento. Per il via libera definitivo sembra mancare l’accordo sul contratto tra il Diavolo e l’attaccante ex Chelsea, che comunque ha detto sì da tempo all’approdo a Milanello.

Alcuni milanisti sognano il colpo impossibile

Abraham non è un nome che convinte tutta la tifoseria, soprattutto perché a giugno 2023 ha subito un gravissimo infortunio e ci sono dei dubbi sulla sua tenuta fisica. La rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro lo ha tenuto fuori per tanti mesi e solamente ad aprile 2024 è tornato a disputare una partita ufficiale. Legittimo avere un po’ di scetticismo.

L’inglese classe 1997 sembra piacere molto a Paulo Fonseca, che lo ritiene adatto alla sua idea di calcio. Sicuramente lo è più di Jovic, punta che non fa molto movimento e che non pressa tanto. Inoltre, l’ex di Fiorentina sembra rendere meglio a fianco di un altro attaccante. Se dovesse arrivare Abraham, bisognerà vedere che ne sarà del serbo, che settimane addietro aveva rifiutato tutte le proposte che gli erano arrivate. L’ingaggio di un concorrente nel reparto potrebbe fargli cambiare idea, perché a Milano correrebbe il rischio di non giocare.

Ci sono tifosi che sui social network hanno manifestato il desiderio di vedere il Diavolo all’assalto di un altro centravanti: Victor Osimhen. Razionalmente, è impensabile che venga avviata una trattativa per il 25enne nigeriano. Il Napoli, che a inizio mercato ambiva a incassare almeno 100 milioni dalla sua cessione, adesso ha abbassato la richiesta a 80 milioni. Chelsea e Al Ahli avrebbero offerto 65-70 milioni e un contratto molto ricco.

Osimhen lascerà Napoli, dove ormai vive da separato in casa. Considerando che il prezzo è calato, qualche milanista sogna un tentativo da parte del club rossonero. Ma sembra inutile illudersi, i costi non sono in linea con la politica societaria. L’ex Lille sarebbe perfetto per il reparto offensivo di Fonseca e un colpo in grado di scaldare una tifoseria molto delusa dopo le prime partite di campionato, però non lo vedremo a Milano.