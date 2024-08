Il Milan pronto a cederlo: deve andare via subito

Il Milan si prepara a un addio pesante, siamo ai saluti sul gong del mercato: cessione inevitabile per i rossoneri

E’ stato un avvio di campionato che ha presentato non pochi problemi quasi per tutte le big. La Juventus è stata l’unica a fare bottino pieno nelle prime due giornate, alle spalle tutti hanno vissuto almeno un inciampo. In particolare difficoltà è apparso il Milan, in maniera imprevista, dopo le indicazioni positive che erano giunte dal precampionato.

I rossoneri si presentavano al via con ottime credenziali, ma il campo ha emesso per adesso un altro tipo di verdetto rispetto a quello previsto. Brutto impatto degli uomini di Fonseca, capaci di raccogliere soltanto un punto contro Torino e Parma. Avversari che si sono dimostrati più in forma e ostici del previsto, d’accordo, ma la compagine milanista ha mostrato grossi problemi di equilibrio in campo e anche aspetti su cui lavorare sulla proposta di gioco offensiva.

Si sono già aperte inevitabilmente le discussioni su Paulo Fonseca, a cui si chiedeva una partenza sprint, cosa che palesemente non è riuscita. La spavalderia del suo Milan non si è tradotta nei fatti e adesso occorre rimediare al più presto, per non accumulare già un sensibile ritardo dalle prime posizioni. Il portoghese dovrà presentare una squadra molto più compatta e concreta contro la Lazio, andando a caccia finalmente della prima vittoria in campionato. Diversamente, si aprirebbe una vera e propria crisi.

In questi giorni non ci si dovrà però limitare soltanto alla preparazione della prossima, cruciale, sfida, ma bisognerà, in casa milanista, limare anche gli ultimi dettagli sul mercato. Il verdetto dei primi due turni di campionato in tal senso sul destino di un rossonero è stato chiaro: siamo al passo d’addio.

Milan, addio a Bennacer: serve la sua partenza per l’ultimo colpo

Soltanto un’ora di gioco contro il Torino, poi rimasto in panchina per tutti i novanta minuti contro il Parma. Era l’ultima conferma che serviva: Bennacer non rientra nei piani di Fonseca.

Per cinque anni, l’algerino è stato una colonna rossonera, ma il suo ciclo è da considerarsi concluso. E si proverà ad accelerare in queste ore per il suo addio, per permettere l’arrivo di un nuovo centrocampista. Vale a dire Manu Konè del Borussia Monchengladbach, obiettivo conclamato.

Soltanto con la cessione ben remunerata di Bennacer si potrà lanciare l’assalto decisivo al centrocampista francese di origini ivoriane. Il Milan conta di incassare 30 milioni, per l’algerino diversi club arabi sono pronti a versarli.