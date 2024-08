L’affare non si fa: l’annuncio ufficiale spiazza il Milan

Un trasferimento molto chiacchierato negli ultimi giorni non si farà: arrivano delle dichiarazioni ufficiali, la cessione è bloccata.

Penultimo giorno nel quale il Milan può effettuare acquisti, che però sono subordinati a delle cessioni. In questo momento, l’unica operazione che sembra davvero probabile è quella che porterebbe Tammy Abraham in rossonero e Alexis Saelemaekers alla Roma, che incasserebbe anche 7 milioni di euro di conguaglio economico. Uno scambio che non creerebbe problemi in termini di liste.

Chiaramente, l’arrivo di un nuovo attaccante complicherebbe la situazione di Luka Jovic, che vedrebbe così ridotte le sue chance di giocare. Nel caso, il Milan spera che il serbo prenda in considerazione le richieste che gli sono arrivate. Una sua cessione consentirebbe di tesserare un altro rinforzo, che potrebbe essere Manu Koné. Il centrocampista del Borussia Moenchengladbach piace da tempo a Geoffrey Moncada, che vorrebbe portarlo a Milanello.

Milan, non solo Jovic: un “big” poteva partire

La partenza di Jovic potrebbe essere determinante, anche perché sembra essere saltata quella di Ismael Bennacer. L’algerino non ha giocato a Parma e nei giorni scorsi non si è allenato con la squadra proprio per ragioni di mercato. C’erano alcune richieste, in particolare dall’Arabia Saudita, però in questo momento è tutto bloccato.

Si era parlato di un’offerta dell’Al Qadsiah, che però tramite un membro dell’area sportiva ha smentito tutto in un intervento al portale web gianlucadimarzio.com: “Abbiamo già occupato gli otto posti per gli stranieri sopra i 21 anni, quindi non stiamo lavorando per Bennacer“.

L’Al Qadsiah è una neo-promossa nella Saudi Pro League e per cercare di garantirsi una salvezza tranquilla ha fatto un calciomercato con investimenti in cartellini da oltre 70 milioni di euro. Tra i colpi messi a segno c’è anche Pierre Emerick Aubameyang, ex Milan, costato circa 9 milioni. Recentemente il club aveva provato a ingaggiare anche Paulo Dybala dalla Roma, poi l’affare è saltato. Chiaramente, l’arrivo dell’argentino avrebbe comportato la cessione di uno straniero Over 21 per una questione di lista.

Il fatto che l’Al Qadsiah non sia interessato a comprare Bennacer non significa che non ci possano essere altre squadre saudite interessate a farlo. Da capire l’entità delle offerte. Il Milan vorrebbe almeno 30 milioni per vendere il cartellino del centrocampista algerino. Vedremo se nelle prossime ore ci saranno delle novità su di lui oppure su Jovic. Per tesserare Koné o Adrien Rabiot, ancora svincolato, serve una cessione.