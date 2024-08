Milan, cambia tutto: Bennacer resta, spazio ad un’altra cessione

Il calciomercato del Milan non è ancora chiuso: ecco cosa può succedere in queste ultime ore. Ibra e Furlani a lavoro

Poche ore è il calciomercato sarà finalmente concluso. Manca davvero poco al gong, ma il Milan è ancora a lavoro per mettere le mani su nuovi calciatori.

La trattativa con la Roma, per portare a Milano Tammy Abraham e Alexis Saelemaekers nella Capitale, è ben avviata e si sta provando a chiudere proprio in queste ore. Ma non è l’unica trattativa in piedi. Il Diavolo, infatti, non ha smesso di pensare alla cessione di Ismael Bennacer. E’ evidente, però, che più passa il tempo più c’è la possibilità che l’algerino rimanga in rossonero. La tanto attesa offerta da parte dei club arabi fino a questo momento non è arrivata e nell’ultimo periodi i team della Saudi Pro League appaiono sempre meno propensi a sborsare tanti soldi per i cartellini dei giocatori e il Milan per Ismael Bennacer ne vuole parecchi, circa 40 milioni di euro.

La permanenza dell’ex centrocampista dell’Empoli appare, dunque, sempre più probabile. Così a fare le valigie e salutare il Milan, un po’, a sorpresa potrebbe essere qualcun altro, quel Luka Jovic, che sembrava destinato a rimanere.

Milan, addio a Luka Jovic: il punto

Le parole di Paulo Fonseca e la scelta di assegnargli la maglia numero nove erano d’altronde degli indizi inequivocabili, ma in realtà il Milan non ha mai smesso di pensare alla sua cessione.

Jovic nelle ultime di calciomercato, come accaduto con il suo arrivo, potrebbe fare le valigie e sposare un nuovo progetto, lasciando così a Tammy Abraham il ruolo di vice Alvaro Morata.

Con uno slot libero, però, il Milan potrebbe regalarsi un ultimo colpo, che potrebbe essere chiaramente un centrocampista. D’altronde il Diavolo ha già ottenuto il sì da parte di Kone e servono sui 15-20 milioni di euro per il via libera da parte del Borussia Moenchengladbach. Attenzione, però, ala Roma, che con i soldi incassati proprio dalla cessione di Abraham ai rossoneri, potrebbe anticipare Furlani e Ibrahimovic. Sarebbe una beffa clamorosa. Un’altra pista che non può essere ancora scartata del tutto è quella che porterebbe il Milan da Adrien Rabiot. Il club rossonero ha trattato col giocatore a metà giugno, presentando un’offerta da 5 milioni di euro netti a stagione, più bonus. Un’offerta che è ancora valida. Se il francese dovesse dire sì, sarebbe l’ultimo colpo ad effetto del Diavolo.