Non c’è pace per Fonseca, ko in allenamento

Paulo Fonseca non ha davvero pace e dovrà fare a meno di un altro pezzo importante in vista del delicatissimo match contro la Lazio

Dopo aver perso Alvaro Morata per infortunio muscolare (tornerà dopo la sosta per le nazionali) adesso il Milan deve fare i conti con un forfait che potrebbe pesare molto nella delicata sfida dell’Olimpico. Fonseca pensa a come sostituirlo.

Il Milan è di fronte ad un bivio: una sconfitta contro la Lazio può essere decisiva. Paulo Fonseca è finito sul banco degli imputati e ora può risollevarsi solo con i risultati. All’Olimpico la vittoria è obbligata per salvare la panchina. Nonostante ci si trovi solo alla terza giornata di Serie A è già tempo di giudizi. Un punto contro Torino e Parma è stato davvero troppo poco per le ambizioni del Diavolo, che sul mercato è apparso comunque protagonista di ottimi colpi. Morata, Pavlovic, Emerson Royal, Fofana e forse Kone (se uscirà Bennacer) e Abraham (scambio con Saelemaekers).

La squadra non ha ancora trovato una quadratura del cerchio e anche tatticamente è ancora un cantiere aperto. L’attuale modulo 4-2-3-1 (o 4-3-3) lascia troppi spazi agli avversari. Ripartenze letali, come visto a Parma, con Man e Cancellieri imprendibili. Adesso sul cammino del Diavolo c’è la Lazio, che proprio sulla forza delle ali sta cercando di costruire la sua stagione. Contro Baroni è un dentro o fuori che Fonseca non può fallire.

Paulo Fonseca perde un altro pezzo: infortunio in allenamento per Malick Thiaw

Per il tecnico portoghese è arrivata nelle ultime ore un’altra brutta notizia, che riguarda i giocatori a disposizione per la trasferta di Roma. Morata è fuori per almeno altre 2 settimane e tornerà direttamente dopo la sosta delle nazionali. Allo spagnolo si aggiunge adesso anche Malick Thiaw, che ha riportato in allenamento un problema alla caviglia. Una leggera distorsione che lo terrà fuori un paio di giorni dagli allenamenti, in attesa di capire l’evoluzione della situazione.

Entro venerdì verrà valutato di nuovo e si cercherà di capire se il centrale tedesco potrà perlomeno partire con il resto dei compagni. Non si tratta di un infortunio preoccupante ma allo stato attuale delle cose all’Olimpico si vedranno dal primo minuto Tomori e Pavlovic, che sono partiti titolari anche contro il Parma la scorsa settimana. La speranza per i rossoneri è di trovare un’altra solidità, al netto delle assenze.