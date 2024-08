Scambio Saelemaekers-Abraham, gli aggiornamenti: le ultime

Non si è ancora chiuso l’affare che dovrebbe portare Abraham a vestire la maglia del Milan e Saelemaekers quella della Roma

Manca sempre meno alla chiusura del calciomercato. Il 30 agosto alle ore 24.00 arriverà lo stop alle trattative, almeno quelle in entrate. Prima del gong il Milan può ancora regalarsi un nuovo acquisto e la lente di ingrandimento è chiaramente puntata sulla trattativa che potrebbe portare Tammy Abraham a vestire la maglia rossonera e Alexis Saelemaekers quella della Roma.

L’affare tra i due club sta andando avanti, ma nonostante la fiducia che si respirava nelle scorse ore la fumata bianca non è ancora arrivata. E’ probabile che ci sia nel corso della notte, così da organizzare i viaggi dei due calciatori, che dovranno chiaramente sottoporsi alle visite mediche prima di mettere nero su bianco. L’attaccante ha già detto sì al Diavolo da tempo, ma serve ancora limare dei dettagli sul suo contratto. Nessun problema per l’approdo di Saelemaekers nella Capitale. Il belga, d’altronde, ha uno stipendio nettamente più basso rispetto all’inglese. Per quanto riguarda Milan e Roma l’affare è pronto ad andare in porto con un conguaglio a favore dei giallorossi di circa sette milioni di euro. Manca, dunque, davvero poco al via libera definitivo. Il tempo, però, stringe e serve fare in fretta per arrivare a dama.

Calciomercato Milan, Jovic e Kone in attesa: il punto della situazione

Resta in attesa dell’esito della trattativa anche Luka Jovic, che si vedrebbe ufficialmente costretto a cercarsi una nuova squadra, considerato il fatto che con Abraham in rosa, perderebbe lo status di vice Alvaro Morata. Trovare spazio in squadra, con l’inglese, diventerebbe sempre più complicato.

Questo potrebbe così spingerlo a cambiare idea, decidendo di lasciare il Milan, dopo aver incassato la fiducia di Paulo Fonseca e aver avuto il via libera ad indossare la maglia numero nove.

Resta in attesa anche Manu Koné, che sembra sempre più vicino alla Roma. Il centrocampista, corteggiato dal Milan, tanto da portare Ibrahimovic ad esporsi in conferenza stampa, è pronto ad abbracciare il progetto giallorosso. Il club capitolino, così, investirebbe i soldi che entrerebbero dalla cessione di Abraham al Diavolo. Per i rossoneri un affondo a Kone, invece, appare alquanto complicato senza l’addio di Ismael Bennacer, anche se l’eventuale cessione di Jovic potrebbe riaprire le porte all’acquisto di un centrocampista. La richiesta del Borussia Moenchengladbach è di 15-20 milioni di euro.