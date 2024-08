Tesoretto in arrivo, il Milan pronto a fare cassa

Buone notizie per il Milan provenienti dal mercato, i rossoneri possono fare cassa con un piccolo tesoretto: le ultime

In una sessione di mercato delicata e complicata per tutti, persino per i più grandi club, per la particolare congiuntura economica che è venuta a crearsi, come sappiamo è diventato fondamentale più che mai trovare un equilibrio corretto tra entrate e uscite, tra cessioni e acquisti. Un discorso che vale anche per il Milan, soprattutto in ragione degli importanti investimenti fatti fin qui dalla società rossonera.

La campagna acquisti del Diavolo ci ha messo un po’ a decollare, ma ha portato in dote profili di alto spessore. Giocatori come Morata, Pavlovic, Emerson Royal, Fofana, possono dare una mano a perseguire grandi ambizioni. I rossoneri oltretutto proveranno a mettere a segno qualche altro affare proprio sul gong della sessione, anche se l’avvio di campionato non è stato dei migliori.

C’erano altre aspettative per Fonseca e soci, dopo il precampionato assai brillante, invece è arrivato solo un punto in due gare. Il Milan dovrà reagire quanto prima, per proporsi in altissima classifica. Intanto, si dovrà concludere al meglio questa finestra di mercato tra entrate e uscite: tra le operazioni previste, anche qualche addio pesante, come quello di Bennacer. Ma quello legato all’algerino potrebbe non essere l’unico incasso di rilievo.

Il Milan sorride: Vasquez e Colombo, avvio sprint a Empoli

Il Milan guarda in prospettiva e osserva con attenzione quanto sta succedendo ad Empoli. I toscani hanno iniziato il loro campionato con quattro punti in due gare, soprattutto con un grande contributo da Lorenzo Colombo e Devis Vasquez.

L’attaccante è stato protagonista nella gara con la Roma con un assist a Gyasi e con il gol del raddoppio su rigore. Anche il portiere si è ben comportato, incassando in due gare soltanto la rete di Shomurodov di testa. Due ottime armi a disposizione del tecnico D’Aversa, per inseguire la salvezza. Di questo passo, in futuro, l’Empoli potrebbe anche pensare di riscattare il duo e ragionare a lungo termine. La cifra fissata per il doppio riscatto è di 8 milioni di euro, sette per l’attaccante e uno per il portiere. Un incasso che tra dodici mesi di sicuro, seppur non esorbitante, potrebbe fare comodo.