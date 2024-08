“Affare inspiegabile”, Milan sotto attacco

Milan sotto pressione a causa di un inizio di campionato poco incoraggiante: sul banco degli imputati anche le ultime manovre di mercato

Il Milan non immaginava di entrare in crisi dopo appena due partite di campionato giocate al di sotto delle aspettative. Eppure, a volte la realtà va oltre ogni tipo di fantasia. Sicuramente di tempo ce ne sarà per migliorare, siamo appena all’inizio, ma tutto sommato queste prime uscite dimostrano che il lavoro da fare sarà più intricato del previsto.

Paulo Fonseca aveva fomentato il pubblico rossonero nominando sin dall’inizio la parola magica ‘scudetto’; ciò ha da un lato creato ancora più pressione nei confronti dei calciatori e dall’altro ha riempito di aspettative i tifosi. Malgrado l’impegno da parte sua e del suo staff, il portoghese sembra ancora non aver capito i problemi di questa squadra, almeno sulla carta molto migliorata rispetto alla passata stagione, ma che fa fatica a portare avanti anche semplici dettami tattici.

Sul tavolo degli imputati anche Moncada, Ibrahimovic e Furlani, i cui ultimi affari di mercato – soprattutto in uscita, vedesi la cessione discutibile di Kalulu alla Juventus – hanno fatto molto discutere.

Milan, il match analyst Michele Tossani stronca cessione di Kalulu

Non erano di certo programmate a inizio mercato alcune cessioni illustri, tra le quali non si può evitare di menzionare quella di Pierre Kalulu alla Juventus per una cifra irrisoria rispetto alle potenziali qualità del giovane francese. Il Milan ha ceduto il difensore in fretta e furia, liberando una casella che prima sembrava del tutto intoccabile a detta dei tifosi rossoneri.

La cessione di Kalulu, ricordiamo non a titolo definitivo bensì in prestito, non è stata accolta con benevolenza da diversi analisti e opinionisti, come Michele Tossani, noto match analyst che ai microfoni di Milannews.it ha voluto dire la sua in generale anche sul momento di crisi dei rossoneri.

A detta di Tossani, il vero neo di questa squadra è il fin troppo fragile reparto difensivo, fin qui grande colpevole dopo le prime due uscite con Torino e Parma. Ed è proprio per questa ragione che risulta complicato decifrare il motivo per cui Kalulu sia stato ceduto a una diretta concorrente: “Cessione di Pierre Kalulu inspiegabile, il Milan è mal assortito in difesa, visto che non c’è nemmeno una riserva di Calabria“. Così Tossani, che ritiene soltanto Pavlovic un potenziale pilastro difensivo di questo Milan.