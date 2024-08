Ancora asse Milan-Roma, un altro colpo dalla capitale

Non solo Abraham e Saelemaekers: c’è un terzo calciatore che potrebbe essere inserito nei discorsi tra le due società.

Da alcuni giorni Milan e Roma sono in trattativa per finalizzare uno scambio che prevede il trasferimento di Tammy Abraham in rossonero e quello di Alexis Saelemaekers nella capitale. Ai giallorossi dovrebbe andare anche un conguaglio economico.

I giocatori hanno detto sì e per quanto riguarda i loro contratti non ci sono particolari problemi, anche se l’inglese ha uno stipendio alto (4,5 milioni di euro netti annui) e quindi è stato necessario trattare per strappare un accordo più vantaggioso. Ora le due società stanno discutendo del conguaglio economico, il Diavolo non vuole andare oltre i 7 milioni, mentre la richiesta romanista era di 10. Trapela fiducia, nelle prossime ore potrebbe arrivare la fumata bianca.

Milan, arriva un altro giocatore dalla Roma?

In queste ore a Roma si sta parlando di una situazione di tensione che si è venuta a creare tra un calciatore e Daniele De Rossi. Ciò potrebbe portare a una sua cessione. Per il Milan può essere un’occasione interessante.

Il giocatore in questione è Bryan Cristante, che avrebbe avuto una discussione accesa con il suo allenatore. Stanno già emergendo rumors su una sua possibile partenza, con la Fiorentina che avrebbe già chiesto informazioni, dato che potrebbe perdere Sofyan Amrabat. Ed era anche trapelato che la Roma aveva offerto l’ex Atalanta all’Inter per avere Davide Frattesi, però i nerazzurri avrebbero rifiutato di intavolare questo tipo di trattativa.

Perché non può pensarci il Milan? Va sottolineato che in questo momento non c’è nulla, ma Cristante potrebbe rappresentare un buon innesto per la squadra di Paulo Fonseca. È un centrocampista con caratteristiche che farebbero comodo al tecnico portoghese, dato che può giocare sia in una mediana disposta a due che in una mediana disposta a tre. In carriera ha agito pure da difensore centrale e da trequartista, la duttilità tattica non gli manca.

Fonseca lo ha allenato proprio a Roma e non gli dispiacerebbe averlo ancora ai suoi ordini. Tra l’altro, Cristante è cresciuto nel settore giovanile del Milan e non ci sarebbe un problema di liste per il suo tesseramento. Dal 2009 al 2014 ha vestito la maglia rossonera, debuttando anche in Prima Squadra. 5 presenze e 1 gol prima della cessione per 6 milioni al Benfica, denaro che fu investito per acquistare Giacomo Bonaventura dall’Atalanta dopo il naufragio dell’arrivo di Jonathan Biabiany dal Parma a causa di un problema cardiaco.

Cristante, il cui cartellino viene valutato circa 20 milioni, percepisce uno stipendio da circa 2,8 milioni netti annui più 700 mila euro di bonus. Vedremo se il Milan farà un tentativo last minute sfruttando la tensione creatasi tra il centrocampista e De Rossi.