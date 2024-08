Colpo italiano: Milan, ecco il centrocampista

Il club rossonero potrebbe prendere un rinforzo italiano a centrocampo nell’ultimo giorno del calciomercato estivo.

Nella serata di giovedì il Milan è riuscito a definire uno scambio di prestiti che porterà Tammy Abraham da Paulo Fonseca e Alexis Saelemaekers a Roma da Daniele De Rossi. Niente diritto di riscatto, le parti si aggiorneranno a fine stagione per ridiscutere dell’acquisto dei cartellini. Ma la campagna acquisti rossonera potrebbe non terminare così.

Non è un segreto che alla dirigenza piacerebbe prendere un nuovo centrocampista. Si sperava nella cessione di Ismael Bennacer, però dall’Arabia Saudita non è arrivata l’offerta giusta. Dopo tre giorni senza allenamenti con la squadra, è tornato a lavorare in gruppo e la sua partenza sembra ormai sfumata. Avesse lasciato Milanello, sarebbe stato automatico l’assalto a Manu Koné del Borussia Moenchengladbach, che invece potrebbe finire alla Roma.

Milan, un italiano per la mediana

Per una questione di liste, il Milan non può non considerare di vendere per fare spazio a un nuovo arrivo. Anche Luka Jovic è considerato cedibile, soprattutto dopo l’ingaggio di Abraham. Un’alternativa è comprare qualcuno di italiano, quindi inseribile nella lista di coloro che sono cresciuti in un vivaio nazionale.

Nella giornata di ieri è trapelato il nome di Bryan Cristante, che non ha più un buonissimo rapporto con De Rossi e che può lasciare Roma. È cresciuto nel settore giovanile del Milan, dunque non ci sarebbe alcun problema di liste. Da capire a che condizioni il club giallorosso lo possa far partire. Il cartellino dovrebbe avere una valutazione di circa 20 milioni, mentre lo stipendio netto annuo del giocatore è di circa 2,8 milioni più 700 mila euro di bonus. La Fiorentina è interessata, mentre non è chiaro se i rossoneri vogliano fare un tentativo per riportare il 29enne pordenonese a Milano.

Un altro centrocampista italiano che potrebbe far comodo a Fonseca è Samuele Ricci, 23enne in forza al Torino dall’estate 2022. Operazione molto difficile. Non solo perché il Toro ha appena venduto Raoul Bellanova all’Atalanta e non vuole indebolirsi perdendo un altro titolare, ma anche perché quella di Urbano Cairo è sempre una bottega costosa. Il cartellino viene valutato circa 25 milioni. La cessione di Ricci nell’ultimo giorno del calciomercato provocherebbe certamente una reazione da parte dei tifosi granata. Inoltre, appare complicato che il Milan investa tale cifra. L’ipotesi non sembra destinata a tramutarsi in qualcosa di concreto, anche se i colpi di scena sono sempre dietro l’angolo.