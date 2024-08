L’ex Milan pronto al tradimento: c’è l’Inter nel suo futuro

Clamorosa svolta di mercato, l’ex big rossonero è pronto per l’Inter: Marotta programma l’assalto per il futuro

Dopo una sessione estiva di calciomercato decisamente corposa per entrambe, Milan ed Inter guardano con ottimismo e lungimiranza al futuro. Occhio alle prossime opportunità, tra entrate ed uscite. Intanto, però, il club campione d’Italia ha in mente un’operazione semplicemente clamorosa che farebbe infuriare i tifosi rossoneri.

Nel recente passato le strade di Milan e Inter, in sede di mercato, si sono intrecciate in più di un’occasione. Con Thuram e Frattesi, poco più di un anno fa, ad avere la peggio è stato il club di Via Aldo Rossi che ha dovuto proiettare le proprie attenzioni su altri profili. Più recentemente, invece, ad aver sorriso è stato il ‘Diavolo’. Perché sia Pavlovic che Fofana, due delle stelle dell’attuale sessione estiva di calciomercato, dopo mesi di sondaggi da parte dei nerazzurri alla fine hanno scelto di vestire la maglia del Milan.

Un perenne derby di mercato che ora come ora potrebbe però registrare un colpo di scena a dir poco pazzesco. Beppe Marotta starebbe infatti pensando ad un affare stellare che potrebbe portare alla Pinetina un ex stella del Milan, per un avvicendamento già programmato dalla dirigenza della ‘Beneamata’. I tifosi stentano a crederci: sarebbe un affare semplicemente pazzesco.

L’ex stella rossonera all’Inter: sgarbo mostruoso

In casa Inter si stanno facendo strada diverse ipotesi per il futuro. Una di queste porterebbe ad un’operazione semplicemente clamorosa che i tifosi del Milan difficilmente riuscirebbero a mandare giù. Il piano di Beppe Marotta porta in primo piano l’ex beniamino dei tifosi rossoneri.

È finito nel peggiore dei modi il rapporto tra Gianluigi Donnarumma e la tifoseria milanista. Era il luglio 2021, poco più di tre anni fa, quando il portiere cresciuto nel settore giovanile del ‘Diavolo’ finì per tradire il Milan e lasciare il club di Via Aldo Rossi a parametro zero, per accasarsi al PSG. Una scelta che fece malissimo, trasformando il portiere da beniamino in nemico numero uno. Ad oggi quando Donnarumma sbarca da ospite a San Siro, con la Nazionale azzurra o con il PSG, i fischi di benvenuto sono garantiti. A questo punto una nuova avventura a Milano potrebbe prospettarsi per il classe ’99.

Perché Marotta, in previsione dell’addio a scadenza di Yann Sommer – tra un anno – starebbe pensando proprio a Donnarumma per rinforzare i pali dei campioni d’Italia in carica. Un’opzione clamorosa quella che porterebbe a Donnarumma, il cui contratto con la società di Al-Khelaifi scadrà il 30 giugno 2026.

La dirigenza di Viale della Liberazione sta studiando il da farsi ma Gigio, a questo punto, è già uno dei nomi caldi per il prossimo mercato estivo. Un’idea che intriga il presidente dell’Inter pronto a firmare l’ennesimo sgarbo ai cugini rossoneri.