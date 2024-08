Milan, arriva una doppia ufficialità: mercato chiuso

Arriva in questi minuti l’ufficialità dell’ultimo acquisto di questo calciomercato del Milan. Si chiude così una lunga e insidiosa trattativa

Sono state ultime ore di mercato molto calde per il Milan, impegnato su più fronti. I rossoneri hanno lavorato molto in uscita in questi giorni: dopo il passaggio di Kalulu alla Juve e di Pobega al Bologna, si è concretizzato anche il trasferimento di Adli alla Fiorentina. Dopodiché, la società ha potuto concentrarsi solo sull’ultimo obiettivo: l’attaccante.

Dopo averlo inseguito a lungo, praticamente per tutta l’estate, il Milan è finalmente riuscito a mettere le mani su Tammy Abraham, attaccante della Roma. L’inglese è un pallino di Fonseca ed è stato un obiettivo dei rossoneri fin dall’inizio dell’estate. La trattativa sembrava destinata a fallire, soprattutto dopo il forte interessamento del West Ham per lui. L’affare coi londinesi però è saltato e così si è aperta un’autostrada per Ibrahimovic e Moncada, che sono riusciti ad acquistarlo solo nelle ultime ore di mercato. E adesso è anche ufficiale.

Milan, doppia ufficialità: ecco gli annunci

Il Milan ha infatti annunciato l’acquisto di Abraham in questi minuti, a poche ore dal gong finale del calciomercato estivo. Confermate le indiscrezioni raccontate nelle ultime ore: l’inglese si trasferisce in rossonero in prestito, con Saelemaekers che invece passa alla Roma (anche lui solo in prestito secco).

“AC Milan è lieto di comunicare di aver acquisito a titolo temporaneo le prestazioni sportive del calciatore Tammy Abraham dalla AS Roma. L’attaccante ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2025”, l’annuncio del Milan, arrivato poco dopo l’altra ufficialità, cioè la cessione di Saelemaekers: “AC Milan comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2025, le prestazioni sportive del calciatore Alexis Saelemaekers alla AS Roma”. Uno scambio di prestiti quindi, così da accontentare tutti. Non convinceva, invece, la formula di cui si parlava inizialmente: il cartellino del belga più 10 milioni. A quanto pare, però, il Milan non ha mai realmente voluto fare l’affare a queste condizioni.

Tutti contenti adesso. De Rossi avrà così a disposizione un esterno sinistro che può completare il suo attacco; Fonseca, invece, ha quell’attaccante con caratteristiche diverse che può sostituire Morata o giocare insieme a lui. Con questa doppia operazione si chiude il mercato: è il quinto acquisto solo per la prima squadra, il sesto se si considera anche Silvano Vos, anche lui ufficializzato in queste ore e che farà la spola con l’U23.