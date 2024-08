Milan boom: il colpo dell’ultim’ora è in difesa

Il Milan piazza un colpo dell’ultim’ora a sorpresa: rinforzo in difesa per la squadra rossonera, ecco di chi si tratta

Ultime ore di calciomercato fondamentali per tutti, per cercare di mettere a segno gli ultimi rinforzi e completare le rose secondo le necessità e i desideri degli allenatori e delle società. Molto attivo, naturalmente, anche il Milan, che in questo avvio di stagione ha già qualcosa da farsi perdonare.

L’impatto dei rossoneri con il nuovo campionato non è stato dei migliori, nonostante le ottime premesse della fase di preparazione. Le amichevoli prestagionali avevano alzato le aspettative dell’ambiente, ma nei primi match ufficiali il Diavolo ha raccolto solo un pari e una sconfitta. Il lavoro per Fonseca è ancora molto.

Ci sono delle difficoltà per il tecnico portoghese e per il suo staff, che devono ancora trovare la migliore amalgama di gruppo e il giusto equilibrio tecnico e tattico. Qualcosa potrebbe cambiare nel momento in cui tutti i nuovi acquisti entreranno a regime, ma appare chiaro che ancora qualcosa manca per completare la squadra.

Milan che si sta concentrando soprattutto sul centrocampo in queste ultimissime ore di mercato, per un ultimo tassello che potrebbe definire maggiormente la fisionomia di squadra così come la pensa e la vuole Fonseca. Ma l’ultimissimo colpo in realtà sarà un difensore.

Un difensore per il Milan Futuro: arriva un classe 2004

Un rinforzo che in realtà in questo caso non riguarda la prima squadra, ma il Milan Futuro, che puntella l’organico con un arrivo al centro del reparto di retroguardia.

Secondo il giornalista Matteo Moretto di ‘Relevo’, per la seconda squadra rossonera militante nel campionato di Serie C sarebbe stato prelevato Damir Zukic, classe 2004, dal ND Primorje. In questa stagione, il giocatore ha già disputato diverse partite nella massima serie slovena, a dimostrazione del fatto di essere pronto per giocare ad alti livelli.

C’è grande attesa e curiosità per le prestazioni del Milan Futuro, nel girone B di Serie C. L’inizio, così come per la prima squadra, non è stato ideale. Al debutto, in casa della Virtus Entella, i giovani rossoneri sono stati sconfitti per 1-0. I ragazzi di Daniele Bonera andranno a caccia di riscatto nella seconda giornata, domenica alle ore 18, nel debutto casalingo in cui affronteranno il Carpi.