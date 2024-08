@ML – Saelemaekers-Abraham: fumata bianca, i dettagli dell’affare

L’affare ha finalmente visto la sua fumata bianca nella notte. Saelemaekers è così pronto a passare alla Roma e Abraham al Milan

Tammy Abraham sarà presto un nuovo giocatore del Milan. La fumata bianca tanto attesa è finalmente arrivata. Il club rossonero e la Roma hanno trovato l’accordo nella notte, con Alexis Saelemaekers, che chiaramente, sarà un nuovo giocatore di Daniele De Rossi.

Le parti, come vi abbiamo raccontato in queste ultime ore, hanno trattato tutta la giornata, senza riuscire a trovare la soluzione giusta, con il Diavolo che non ha avuta alcuna intenzione di versare nelle casse del club capitolino i dieci milioni di euro in più che pretendeva. L’affare si è così arenato più volte, ma la voglia di arrivare a dama ha spinto le due società a trovare un’altra soluzione, quella del doppio prestito. Una soluzione che di fatto rimanda il problema più avanti, ma che permette ad Alexis Saelemaekers e a Tammy Abraham di viaggiare verso le nuovo destinazioni.

I due giocatori sono così attesi rispettivamente a Roma e a Milano, per svolgere le visite mediche di rito, prima di mettere nero su bianco e di raggiungere i loro nuovi allenatori.

Calciomercato Milan, Abraham nuovo vice Morata

Sarà interessante capire adesso se Luka Jovic continuerà comunque a giocare con la maglia del Milan o se deciderà di fare le valigie e di trasferirsi altrove, essendo stato spodestato. Di fatto non sarà più il serbo il vice Alvaro Morata, ma l’inglese.

Le conseguenze di questo scambio non sono comunque finite. Vi abbiamo sempre parlato di Manu Kone, che piace sia al Milan che alla Roma. Roma che avrebbe utilizzato i milioni incassati dal Diavolo proprio per affondare per acquistare il centrocampista dal Borussia Moenchengladabch. Un’operazione che adesso non è più fattibile. Chissà, dunque, che adesso non sia proprio il Milan ad utilizzare quei soldi per acquistare il giocatore francese, magari dopo la partenza di Luka Jovic. Le ultime ore di mercato potrebbero essere dunque, davvero incandescenti e regalare sorprese ai tifosi rossoneri, che si aspettano qualcosa in mediana, anche senza la partenza di Ismael Bennacer.

Ricordiamo, che in giornata, arriverà anche l’ufficialità di Silvano Vos, che ieri ha svolto le visite mediche, e che sarà a disposizione di Paulo Fonseca e Daniele Bonera. Toccherà chiaramente al portoghese decidere il destino dell’olandese classe 2005, che inizialmente farà la spola tra le due squadre.

AGGIORNAMENTO Ore 8.42 – Abraham è atteso a Milano a breve. Visite mediche alle 10.30 a La Madonnina