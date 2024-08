Parole commoventi: Sinner al miele per il suo rivale

Sinner, impegnato in questo momento agli Us Open, non dimentica affatto il suo rivale: parole al miele inaspettate nei suoi confronti

Jannik Sinner a New York per vincere un secondo Grande Slam che sarebbe un qualcosa di storico per un tennista tricolore. Numerosi record già se li è portati a casa, se dovesse uscire trionfante dal cemento della Gran Mela allora potremmo parlare dell’ennesima stagione perfetta.

L’ultimo periodo di Jannik non è stato un inferno, ma molto di più. Quella che doveva essere soltanto una assoluzione, relativa al caso Clostebol, è diventata una vera e propria vicenda internazionale che ha incontrato il parere di numerosi nomi del tennis mondiale, da Carlos Alcaraz a Novak Djokovic fino a ovviamente Nick Kyrgios, che non è stato benevolo nei suoi confronti accusandolo con parole molto pesanti (e a tratti non necessarie).

Ma nel periodo di difficoltà si vedono gli amici veri e il numero uno al mondo sembra poter contare sul suo collega fidato Matteo Berrettini, l’unico a suo giudizio che gli è stato accanto negli ultimi giorni di fuoco.

Sinner elogia Matteo Berrettini

La loro amicizia anche al di fuori del contesto tennis è cosa assai nota, i due si conoscono da anni sebbene ci sia un divario d’età rilevante. Berrettini e Sinner si sono sempre stimati a vicenda e hanno raggiunto assieme traguardi storici come la vittoria alla Coppa Davis nel 2023. Entrambi hanno confermato il loro grande rapporto nell’ultimo periodo, dove il numero uno Atp ha dovuto più volte fare i conti un po’ con tutti.

Queste le parole di Berrettini sul momento di Sinner giunte poco dopo l’esplosione del caso Clostebol: “Penso che siano state settimane difficili per lui, impressionante come abbia gestito il tutto. Ha ottenuto grandi risultati nonostante tutto, gli faccio i miei complimenti“. Così il tennista azzurro che non ha alcun dubbio sulla buona volontà dell’altoatesino.

Dal canto suo Sinner non ha perso tempo e alla prima occasione, dopo la vittoria contro lo statunitense McDonald, al primo turno degli Us Open, ha elogiato Berrettini definendolo uno dei pochi che non lo ha abbandonato in un momento critico come quello che sta vivendo. “Credo che ora piano piano stiamo cercando con il mio team di tornare alla normalità. Sono molto contento di quello che ha detto Berrettini- ha detto Sinner ai microfoni di Supertennis –, ci conosciamo bene e ci rispettiamo molto”