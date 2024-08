Ufficiale: lascia DAZN, la tv perde una delle giornaliste più apprezzate

L’amatissima giornalista ha annunciato la fine della sua “storia d’amore” con Dazn con un post su Instagram.

È cresciuta a pane e sport, con una predilezione per il calcio. Ereditata, come spesso accade in questi casi, dal papà, che la iniziava al magico mondo del pallone portando a casa i quotidiani sportivi e invitandola a guardare le partite sul sofà insieme a lui. Lei lo scrutava con ammirazione, quasi stupita al pensiero che una persona potesse emozionarsi così tanto davanti al televisore. Mai immaginando, naturalmente, che al di là del piccolo schermo, a raccontare i match e i retroscena, un giorno ci sarebbe stata proprio lei.

È una vera e propria favola, con un lieto fine di quelli che fanno sognare, quella di Ilaria Alesso. Sono ormai lontani i tempi in cui, di soppiatto, infilava le VHS nel videoregistratore, per rivedere in loop le partite che suo padre registrava per rendere immortali le imprese dei suoi beniamini. Da quel giorno ha fatto un sacco di strada, quella piccola calciofila che sognava di diventare ricercatrice ma alla quale il destino ha fatto una sorpresa decisamente più grande.

Prima c’è stata la parentesi al corso di laurea in Biotecnologie farmaceutiche, poi il passaggio a Lingue e letterature straniere. Ha conseguito la laurea ed era pronta ad entrare nel mondo del lavoro, eppure qualcosa continuava a bruciare dentro di lei. Era la passione per il calcio, attorno alla quale non avrebbe mai pensato di poter costruire una carriera. Cosa che oggi, col senno di poi, sappiamo invece essere accaduta.

Addio Dazn, è ufficiale: l’annuncio viaggia sui social

Il debutto a ClassTV ha sancito, per Ilaria, l’inizio di un’avventura meravigliosa. In quegli studi ha trascorso 4 anni e mezzo della sua vita, dedicandosi anima e corpo al programma sportivo “Quelli del lunedì”.

Poi è arrivata la chiamata di Sportitalia, seguita da un’esperienza a InterTV. Infine, nell’ottobre del 2021, il sogno è diventato realtà: la Alasso è sbarcata a Dazn ed è stato in quel momento che la sua carriera ha raggiunto l’apice. Lì ha potuto fare sfoggio della sua preparazione in materia sportiva e farsi conoscere da un pubblico sempre più ampio. Pubblico che, manco a dirlo, l’ha apprezzata sin dal primo istante. E che faticherà a farsi una ragione, adesso, del fatto che Ilaria non sarà più parte della mitica squadra di Dazn.

La giornalista ha annunciato la fine della sua collaborazione con il colosso dello streaming sportivo con un post su Instagram. “Seguire la Serie A ogni weekend è stato un privilegio”, scrive Ilaria, aggiungendo che tante altre cose avrebbe voluto dire ma che ha preferito tenerle per sé. Non resta che capire, a questo punto, se la sua esperienza televisiva sia effettivamente giunta al termine o se, invece, gli spettatori avranno modo di rivederla – cosa che sperano – su un’altra emittente.