Avversarie Milan in Champions League, quali partite si giocano in casa e quali in trasferta

Il Milan dovrà affrontare ben otto squadre diverse, quattro in casa e quattro in trasferta. Attesa per il calendario

La nuova Champions League è partita ufficialmente nella giornata di ieri con i sorteggi che ci hanno fatto conoscere le avversarie del Milan. Non è ancora possibile conoscere il calendario, che verrà svelato solamente sabato, ma sappiamo già quali saranno i team da affrontare in trasferta e quelli in casa.

Così il Diavolo se la dovrà vedere con tre big del panorama europeo. Si andrà in trasferta a Madrid ad affrontare la squadra più forte del mondo, il Real di Carlo Ancelotti, che potrà schierare il tridente delle Meraviglie, Vinicius-Mbappe-Bellingham. Si giocherà fuori anche il match contro il Bayer Leverkusen di Alonso, che lo scorso anno ha dominato la Bundesliga. Sarà invece a San Siro il Liverpool del nuovo arrivato Federico Chiesa.

Di fatto sono queste le tre avversarie più temibili, con le quali sarà complicato fare punti. Bisognerà, però, fare attenzione anche al Girona, che lo scorso anno ha stupito tutti ne LaLiga. Anche gli spagnoli saranno ospiti a Milano. Non è certamente da sottovalutare nemmeno il Club Brugge, ma se si vuole nutrire la speranza di superare il turno serviranno i tre punti contro la squadra belga che arriverà a San Siro, così come la Stella Rossa. Per il Milan altre due trasferte affascinanti contro la Dinamo Zagabria e lo Slovan Bratislava. Anche in questo caso non ci saranno alternative ai tre punti.

Milan, così si accede agli ottavi di finale

Si attende dunque il calendario che si conoscerà solamente nella giornata di sabato, così i tifosi potranno organizzare i viaggi per seguire il Diavolo in trasferta.

Real Madrid (trasferta)

Liverpool (casa)

Brugge (casa)

Leverkusen (trasferta)

Stella Rossa (casa)

Dinamo Zagabria (trasferta)

Girona (casa)

Slovan Bratislava (trasferta)

Ricordiamo che la Champions League da quest’anno ha cambiato volto. Non ci saranno più i gironi, bensì una classifica unica. Il Milan per poter accedere agli ottavi di finale, dovrà arrivare tra le prime otto, o vincere la sfida playoff. Una sfida alla quale avranno accesso tutti i club che arriveranno dal nono al ventiquattresimo posto.

La Champions League, lo ricordiamo, avrà inizio martedì 17 settembre, dopo le partite della nazionali e il quarto turno di Serie A, che vedrà il Milan impegnato contro il Venezia.