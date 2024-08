Cessione già programmata: Milan, sarà addio a gennaio

Sembra essere solamente rimandata una cessione in casa Milan con i rossoneri pronti a salutare un calciatore a gennaio.

Il mercato estivo ha chiuso i battenti in Italia con i club che sono concentrati sull’inizio della stagione con un occhio però già a quello che potrebbe accadere a gennaio.

Durante gli ultimi giorni di mercato il Milan ha lavorato con l’intenzione di andare a sfoltire l’organico a disposizione di Paulo Fonseca, riuscendo a piazzare degli esuberi come Tommaso Pobega (destinazione Bologna) e Yacine Adli (destinazione Fiorentina).

Nelle ultime ore disponibili si è concluso positivamente lo scambio con la Roma che ha messo a disposizione di Fonseca un nuovo centravanti con Abraham in rossonero e Saelemaekers in giallorosso. Nel frattempo si pensa già ai possibili addii in vista di gennaio con un giocatore nel mirino di diversi club.

Calciomercato Milan, addio in vista a gennaio: c’è già la fila

Kevin Zeroli, giocatore pronto a fare la spola tra il Milan Futuro e la prima squadra, è finito nel mirino di diversi club in questi giorni. Il Milan ha deciso di non cedere il centrocampista che potrebbe però salutare, temporaneamente, durante il mercato di gennaio.

Il giovane centrocampista piace a diversi club di Serie A che erano pronti a chiudere per l’acquisto in prestito del giovane talento del Milan. Classe 2005, viene da un’ottima stagione con la Primavera rossonera ed è pronto a mettersi a disposizione di Daniele Bonera nella rosa del Milan Futuro che ha iniziato il suo primo campionato di Serie C. Il giocatore, chiamato già da Pioli in prima squadra, sarà aggregato in più di un’occasione alla formazione di Paulo Fonseca.

Questi primi mesi di campionato saranno decisivi per capire il futuro del calciatore. L’interesse da parte di alcuni club di Serie A ha messo in dubbio la sua permanenza in rossonero. Il club ha infatti valutato la sua possibile partenza in prestito per permettergli di fare esperienza e giocare con continuità nel massimo campionato italiano.

Venezia ed Empoli sono tra le squadre che sono state maggiormente sulle tracce di Kevin Zeroli, pronte a prenderlo in prestito secco fino alla fine della stagione. Un affare che potrebbe concludersi positivamente a gennaio qualora il Milan dovesse decidere di dare l’opportunità al centrocampista di mettersi in mostra nel massimo campionato di Serie A.