Doppio affare a settembre, il Milan non intende fermarsi

Il mercato del Milan non finisce il 30 agosto con la scadenza della sessione in Italia. Due trattative in corso.

Il 30 agosto 2024 alle ore 23:59 chiuderà ufficialmente la sessione di mercato estiva. Un lungo percorso, come ogni anno, destinato alle squadre che hanno voluto cercare di rinforzare le proprie rose ed allo stesso tempo liberarsi di elementi costosi o poco utili al progetto tecnico.

Il Milan è una delle squadre che ha agito di più in Serie A, soprattutto per quanto riguarda le operazioni in arrivo dall’estero. Sono arrivati calciatori di rilevanza internazionale come Morata, Pavlovic, Fofana e Emerson Royal. Ma molti tifosi ed addetti ai lavori non sono così soddisfatti dell’operato di Ibrahimovic compagnia.

Il mercato rossonero però è tutt’altro che finito. Nonostante il gong imminente, la squadra di Paulo Fonseca potrebbe avere in serbo ancora un paio di colpi, sia in entrata che in uscita. Una nuova doppia operazione che sarebbe fattibile anche al di fuori delle tempistiche italiane. Andiamo a vedere quale sarebbe e perché.

Milan, cambia il centrocampo anche dopo il 30 agosto

La prima operazione che potrebbe essere definita oltre la scadenza del mercato di Serie A riguarda l’uscita di Ismael Bennacer. Una cessione che il Milan avrebbe voluto provare ad effettuare già da tempo, ma che al momento non ha trovato sfogo o possibilità concrete.

L’Arabia Saudita potrebbe seriamente bussare alla porta del Milan per Bennacer, visto che il mercato in entrata del paese mediorientale chiuderà solo il 6 ottobre prossimo. C’è ancora un mese abbondante dunque per definire l’uscita del numero 4 in direzione Al-Qadsiah, il club saudita che maggiormente si è interessato al suo cartellino. Il Milan valuta Bennacer almeno 25-30 milioni di euro.

Alternativamente il Milan avrebbe anche il tempo di rimpiazzare Bennacer in mezzo al campo. Soprattutto se fossero confermate le voci su Adrien Rabiot, centrocampista ex Juventus ancora attualmente svincolato. Il francese classe ’95 non ha trovato in estate un club disposto ad accontentarlo economicamente, ma nel mese di settembre potrebbe abbassare le pretese pur di tornare a giocare in Serie A.

La cessione di Bennacer inoltre farebbe risparmiare 4 milioni netti di euro alle casse del Milan, così da fare spazio all’eventuale ingaggio di Rabiot, il quale però non si accontenterà di una cifra simile. Le trattative possono dunque ancora essere imbastite, c’è tutto il tempo per definire ulteriormente il centrocampo a disposizione di Fonseca.