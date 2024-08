F1, Monza shock: il terribile incidente sconvolge i tifosi

A poche ore dalla gara vera e propria, un incidente non calcolato stupisce i tifosi presenti all’Autodromo Nazionale di Monza

Monza per ripartire, e non vale soltanto per la Ferrari di Leclerc e Sainz, ma per tutte le scuderie. La prossima gara su territorio italiano, la seconda di questa stagione, dirà molto dell’attuale campionato in corso: ci confermerà le qualità della McLaren, la voglia di rivincita della Ferrari e di conseguenza anche lo stato di forma della Red Bull.

Sarà insomma un appuntamento ricco di temi di cui parlare e molto interessante per i tifosi azzurri visto che il beniamino di casa Andrea ‘Kimi’ Antonelli debutterà al voltante della Mercedes al posto di George Russell, una sorta di primo esperimento da parte di Toto Wolff che oramai ha deciso di puntare tutto sul talento di Bologna.

Nel frattempo però non mancano le notizie negative prima dell’inizio del weekend di gara: protagonista di un insolito incidente lungo la ‘Parabolica’ la Safety Car.

F1, incidente della Safety Car a Monza: pilota illeso

Chissà cosa avranno pensato i pochi spettatori presenti sul tracciato di Monza quando hanno visto sugli schermi dell’autodromo una bandiera color rosso. Niente auto e piloti in pista, ma soltanto la Safety Car guidata dal veterano della Formula 1, Bernd Maylander, dal 2000 padrino di questa vettura fondamentale in ogni appuntamento.

L’auto di Maylander è infatti andata clamorosamente a muro, danneggiandosi poco e nulla per fortuna. Non ci sono stati problemi per il guidatore, protagonista di un evento tanto insolito quanto pericoloso.

La dinamica è ancora tutta da chiarire: stando a quanto raccolto da diverse fonti, la Safety Car ha preso male le misure all’imbocco della nota curva Parabolica (altresì nota come ‘curva Alboreto’, in ricordo dell’ex pilota Ferrari deceduto in pista il 25 aprile 2001). Maylander avrebbe avuto anche un problema di tipo tecnico, probabilmente all’impianto frenante, che gli ha impedito di frenare a sufficienza ed evitare quindi i cordoli che hanno fatto sabbalzare la vettura. Per fortuna, sia lui che il suo equipaggio non hanno subito danni concreti.

La Parabolica, tra le curve più iconiche del mondo della Formula 1, è stata da poco ammodernata secondo nuovi parametri e forse sarebbe stato questo ammodernamento a complicare la vita della Safety Car. Si spera ovviamente che nella gara vera e propria non ci saranno incidenti di questo genere.