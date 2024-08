Figlio d’arte per il Milan Futuro: ha convinto tutti

Dopo aver convinto tutti delle sue qualità, un figlio d’arte firma per il Milan Futuro, la seconda squadra rossonera che milita in Serie C

Tutto sommato, non è andata male. L’algoritmo è stato benevolo con il Milan. Per il varo della nuovo format della Champions League si è optato per una modalità ibrida: a ogni squadra sorteggiata l’algoritmo ne ha scelto gli accoppiamenti sulla base di determinati parametri (due avversarie da ognuna delle 4 fasce in cui sono state suddivise le 36 partecipanti, nessun derby, non più di due club della stessa Federazione).

Ebbene, il Milan se la vedrà con il Real Madrid e il Liverpool, che affronterà rispettivamente al ‘Santiago Bernabeu’ e ad ‘Anfield Road’, e con il Bayer Leverkusen che ospiterà a ‘San Siro’. Completano il calendario delle sfide dei rossoneri le trasferte a Zagabria contro la Dinamo e a Bratislava contro lo Slovan e il match casalingo contro il Girona.

In questa sorta di mini-campionato europeo (una risposta alla Superlega?) a girone unico le prime 8 accederanno direttamente agli ottavi di finale. I team che si classificheranno dalla nona alla 24esima posizione spareggeranno tra di loro per raggiungere agli ottavi le prime otto. Dunque, visto il parterre delle sue avversarie, il ‘Diavolo’ ha le possibilità per fare molta strada nella nuova Champions League. Di strada promette di farne anche un figlio d’arte che, dopo aver convinto tutti, ha firmato per il Milan Futuro.

Maximilian Ibrahimovic ha firmato per il Milan Futuro: ecco chi è il primo primogenito di Zlatan

Dopo la dinastia Maldini, al Milan potrebbe esserci anche quella Ibrahimovic. Il primogenito di Zlatan, Maximilian, classe 2006, infatti, ha firmato il suo primo contratto da professionista con il club rossonero e nella prossima stagione militerà nelle file del Milan Futuro , la seconda squadra rossonera che disputerà il campionato di Serie C.