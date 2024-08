Idea Calabria a zero: una rivale italiana ci pensa

Il rinnovo di Davide Calabria con il Milan appare molto lontano con il terzino che potrebbe cambiare maglia in Serie A.

Rimasto al Milan nonostante l’arrivo di Emerson Royal sulla fascia destra, Davide Calabria è chiamato a riconquistarsi il posto da titolare agli ordini di Paulo Fonseca anche se du di lui grava la scadenza del contratto prevista per giugno del 2025.

Il capitano del Milan è giunto al suo ultimo anno di contratto con i rossoneri ed al momento appaiono lontane le possibilità di un rinnovo del contratto. Già da inizio anno ci sono stati i primi contatti tra le parti con le richieste del terzino destro che sono ritenute eccessive da parte della società. La volontà di Calabria è quella di provare a trovare un accordo con il Milan, squadra nella quale è cresciuto sin dalle giovanili ma non mancano di certo le alternative. Una di queste porta ad un club italiano che sta valutando il colpo a costo zero.

Calciomercato Milan, Calabria può salutare a giugno: ci pensa una rivale

La Roma, protagonista con il Milan dello scambio tra Abraham e Saelemaekers, guarda in casa rossonera in vista del mercato futuro. Davide Calabria piace alla dirigenza giallorossa che sarebbe pronta a portarlo nella capitale al termine del suo contratto con il Milan.

A partire dal 2025 la Roma sarà libera di poter trattare con l’entourage del calciatore senza dover pagare il cartellino del terzino destro. Il Milan tenterà di raggiungere un accordo con il proprio capitano prima della fine dell’anno in corso ma se entro dicembre non dovesse esserci la firma sul contratto i rossoneri potrebbero poi tirare i remi in barca e guardare altrove.

L’addio di Kalulu, destinazione Juventus, lascia pensare ad una stagione ancora da protagonista per Calabria in maglia rossonera. Il classe 1996 si troverà a dover dividere la fascia destra con Emerson Royal, con la volontà di provare a convincere il Milan a puntare ancora su di lui.

Oltre alla Roma anche la Lazio è sulle tracce del calciatore, pronta a valutare l’acquisto di Calabria in vista dell’anno prossimo. Nel frattempo resta vivo l’interesse da parte del Galatasaray che, fino alla chiusura del mercato, proverà a convincere il terzino a scegliere la Turchia ma il Milan, non avendo più tempo per chiudere operazioni in entrata, non accetterà la proposta del club turco a meno di un’offerta irrinunciabile.