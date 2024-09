Abraham, che impatto: esordio, assist e messaggio a Fonseca

Proprio allo stadio Olimpico il debutto dell’attaccante inglese, che appena entrato è riuscito a incidere: un buon segnale per l’allenatore.

Tammy Abraham è stato l’ultimo colpo del calciomercato estivo del Milan e, grazie a una deroga, ha potuto essere convocato contro la Lazio. Per lui aria di derby, visto che nelle scorse tre stagioni ha vestito la maglia della Roma.

L’ex Chelsea è partito dalla panchina, ovviamente, ma Paulo Fonseca lo ha messo in campo al 70′ assieme a Theo Hernandez, Rafael Leao e Yunus Musah per cercare di fare gol dopo che i biancocelesti si erano portati sul 2-1. Missione compiuta, dato che al 72′ Leao ha realizzato il 2-2 dopo aver ricevuto palla proprio dal nuovo arrivato, dimostratosi subito incisivo al debutto.

Abraham vuole convincere Fonseca e tifosi

Nel finale di partita l’inglese ha avuto anche una chance di calciare dall’interno dell’area, ma ha trovato Provedel pronto alla respinta in corner. Sul buon assist di Pulisic, si è ritrovato il pallone sul piede sinistro e ha tirato senza riuscire a trafiggere il portiere della Lazio. Sarebbe stato fantastico debuttare con assist e gol, si è dovuto accontentare del primo per adesso.

Abraham non rientrava più nel progetto della Roma e già da luglio aveva detto sì al Milan, dove Fonseca lo ha voluto fortemente. A suon di buone prestazioni dovrà convincere sia l’allenatore sia i tifosi, visto che in tanti lo hanno accolto con un po’ di scetticismo. Molto dipende dal grave infortunio che Tammy ha subito a giugno 2023, quando nell’ultima giornata di Serie A si ruppe il legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Roba seria. Solamente ad aprile 2024 è tornato a giocare delle partite ufficiali e, comprensibilmente, non ha impressionato al suo rientro in campo.

Per la nuova stagione si è presentato particolarmente carico e desideroso di riscattarsi, però un problema al muscolo obliquo addominale destro lo ha tenuto fermo un paio di settimane. A inizio agosto ha ripreso a lavorare in gruppo in attesa che arrivasse l’offerta giusta per lasciare la Roma. Si sono fatte avanti alcune società della Premier League, però la sua prima scelta è sempre stata il Milan, che proprio nell’ultimo giorno del calciomercato estivo lo ha annunciato come nuovo rinforzo.

Operazione in prestito secco, la stessa formula che ha portato Alexis Saelemaekers nella capitale. A fine stagione le parti discuteranno nuovamente per un eventuale acquisto del cartellino. Intanto, Abraham punta a giocarsi la titolarità in rossonero con Alvaro Morata. E chissà, magari i due potrebbero anche essere schierati assieme in certe situazioni.