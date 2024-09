Affare definito nelle ultime ore: il Milan ha chiuso un altro colpo

La società rossonera si è assicurata un giovane francese molto promettente: ecco di chi si tratta.

Il calciomercato estivo del Milan non ha convinto i tifosi, che per la maggior parte appaiono scettici sulle scelte fatte. Si aspettavano qualcosa di più per la Prima Squadra, mentre per l’Under 23 è stata effettuata una campagna acquisti decisamente imponente.

Il club punta molto su Milan Futuro, creato per far crescere i giovani calciatori che escono dal settore giovanile consentendogli di giocare in un campionato professionistico come quello di Serie C. Le prime partite di turno eliminatorio della Coppa Italia sono andate bene, mentre il debutto in campionato contro l’Entella è stato bagnato da una sconfitta. I ragazzi di Daniele Bonera cercheranno di rifarsi in casa contro il Carpi.

Calciomercato Milan, nuovo arrivo dalla Francia: le ultime notizie

Tra i pali di Milan Futuro c’è Lapo Nava come titolare, con Davide Mastrantonio come vice. Invece, Noah Raveyre, titolare della Primavera nella scorsa stagione, è aggregato alla Prima Squadra come terza scelta alle spalle di Lorenzo Torriani.

Un altro portiere che potremmo vedere impiegato con Milan Futuro nei prossimi anni è Leo Paul Bouyer. Come rivelato da Matteo Moretto, giornalista di Relevo, la dirigenza rossonera ha chiuso anche per il suo arrivo nelle scorse ore. Il 16enne francese si è messo in luce con la maglia del Paris FC, dove gli osservatori milanisti hanno avuto modo di ammirarlo e di segnalarlo ai dirigenti, che hanno poi deciso di farsi avanti per ingaggiarlo.

Da parte del Milan non c’è stata una comunicazione ufficiale e, al momento, sul sito web del Paris FC il ragazzo risulta ancora inserito nella squadra Under 17. Vedremo se nelle prossime ore verrà fatta chiarezza su questa operazione, di cui l’autorevole collega aveva scritto per la prima volta il 14 giugno. Considerata la giovanissima età, Bouyer eventualmente partirà da una squadra del settore giovanile; potrebbe essere la Primavera oppure l’Under 18, se non l’Under 17. Le opzioni non mancano, bisognerebbe sapere qual è il livello di questo portiere francese.

Bouyer ha collezionato due presenze con la Francia Under 16 nell’ottobre 2023. Prima di approdare al Paris FC nel 2021, aveva militato nel vivaio del Cergy Pontoise FC. Per adesso, si sa davvero poco di lui.