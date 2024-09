Il mercato non chiude per il Milan: un acquisto e una cessione in arrivo

Il Milan è tornato al lavoro, puntellare la rosa è possibile anche a settembre ma prima c’è bisogno di una cessione.

Una va e uno entra, nel calcio di oggi funziona così. Soprattutto dopo le modifiche applicate alle liste dei 25 giocatori selezionabili da ogni club. Non un problema per il Milan che nonostante abbia visto chiudere il calciomercato ufficiale senza particolari colpi last minute, può ancora regalare una sorpresa ai propri tifosi. Non appena l’addio sarà ufficiale, il club rossonero darà il benvenuto al nuovo arrivo.

Tanti allenatori si sono lamentati del fatto che la stagione è ricominciata con il mercato ancora aperto. La sensazione è che in futuro le cose cambieranno sotto questo punto di vista anche se non sarà facile trovare la soluzione per tutti. In Italia, ad esempio, il mercato ha chiuso il 30 agosto ma all’estero c’è ancora qualcuno che può comprare e vendere.

Un bene per i rossoneri che possono così concludere la tanto attesa cessione. Una volta fatto spazio in rosa, il club di Paulo Fonseca potrà ufficializzare il colpo in entrata. In che modo? Andando a pescare tra gli svincolati visto che in Italia in questo momento è possibile fare affari solo con loro. La lunga telenovela sembra ora prossima all’epilogo.

Milan, altro che calciomercato chiuso: pronto il doppio colpo

Piano B in atto per il Diavolo che dopo aver a lungo trattato Manu Koné in uscita dal Borussia Monchengladbach, diventato un tesserato della Roma, può ora cambiare obiettivo. Adesso la volontà del club rossonero è quella di offrire un contratto ad Adrien Rabiot. Il francese ha chiesto 7 milioni di ingaggio, prima alla Juventus per il rinnovo e poi agli altri club che sono andati a bussare alla sua porta, ma nessuno lo ha accontentato. Occasione d’oro dunque per il Milan che può farlo firmare per 5 milioni.

Zlatan Ibrahimovic e il resto dell’area mercato rossonero hanno pazientato, hanno seguito l’evolversi della situazione e ora che cercano nuovi centrocampisti, il francese classe 1995 può rappresentare un profilo perfetto. Soprattutto dopo l’addio di Isamel Bennacer, contesto tra Marsiglia e Arabia Saudita. Una volta accompagnato l’algerino in aeroporto, si proverà a chiudere per Rabiot.

Stando alle ultime sul calciatore, nei prossimi giorni sua madre, che è anche il suo agente, incontrerà la dirigenza rossonera per capire se ci sono gli estremi per un trasferimento. La cosa certa è che il suo entourage non vuole lasciare l’ex Juve senza squadra ed è per questo che alla fine è lecito crede che si troverà un’intesa di massima. Il Milan è pronto a proporgli un biennale.