Kjaer è pronto a dire sì: il difensore firma in Serie A

Altro che ritiro per Simon Kjaer, pronto ad iniziare una nuova avventura in Serie A dopo aver lasciato il Milan a costo zero.

Settembre può trasformarsi nel mese della svolta anche per Simon Kjaer, che dopo aver lasciato il Milan il primo luglio, giorno in cui gli è scaduto il contratto, è rimasto senza squadra ed è finito nella lista degli svincolati. Il giocatore ha proseguito ad allenarsi da solo (è da sempre un grande professionista) ed è pronto per una nuova avventura.

La Serie A è la sua seconda casa e in Italia continuano ad aspettarlo a braccia aperte. Ad inizio mercato il suo nome è stato accostato al nuovo Bologna di Italiano, ma alla fine non si è fatto praticamente nulla.

Il club rossoblù ha preferito fare altre scelte e si sono gettati su un profilo più giovane. Ufficiale il passaggio di Nicolò Casale dalla Lazio agli emiliani ma niente paura, l’ex Milan non rimarrà svincolato ancora a lungo. Al centrale della Danimarca non mancano estimatori e la firma sul nuovo contratto è solo questione di tempo.

Ex Milan, Kjaer torna a giocare: lo vogliono in Serie A

Peccato che l’ex rossonero dovrà passare dal sogno di tornare a giocare in Champions alla lotta per non retrocedere. Kjaer potrebbe ripartire da Venezia con la squadra di Di Francesco alla ricerca di un nome di esperienza per migliorare la propria rosa e in particolare il proprio reparto difensivo.

Gli uomini di Eusebio Di Francesco sono dunque chiamati a dover rincorrere una salvezza che appare già complicata. Per fortuna settembre può essere loro alleato visto che gli svincolati di lusso non mancano affatto, uno di questi è proprio Kjaer che sembra quindi ad un passo dalla sua quinta avventura italiana. Il Bel Paese ha fatto breccia nel cuore dello scandinavo che pare non avere la minima intenzione di lasciare l’Italia.

Saranno 36 anni a marzo per lui che nonostante l’età ha dimostrato grande integrità fisica e un professionismo sempre esemplare. L’anno scorso ha preso parte a 20 gare con addosso la maglia rossonera e questo è sicuramente sintomo di continuità da parte sua che non vuole ancora mettere la parola fine sulla propria carriera.

Kjaer può ancora dire la sua in serie A e il club veneto è pronto a tesserarlo, i prossimi giorni saranno decisivi.