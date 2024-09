Sorpasso Juve, il Milan vede già sfumare un obiettivo del 2025

Sfuma un obiettivo per il prossimo mercato del Milan: arriva il sorpasso della Juventus, beffa clamorosa per i rossoneri

Il calciomercato di questa scoppiettante estate 2024 segnata da un’involuzione negli investimenti, soprattutto da parte dei club di Premier, è ormai giunto a conclusione. Ma se è vero che il mercato non finisce mai, è già possibile proiettarsi in avanti. Uno dei grandi obiettivi del Milan per il 2025 sta infatti per sfumare. Nelle ultime ore è arrivata improvvisamente l’accelerata della Juventus, pronta al sorpasso per regalare a Thiago Motta un altro dei suoi grandi pupilli.

Al termine di una sessione di mercato che ha regalato sicuramente molti colpi, e piuttosto intelligenti, al nuovo tecnico rossonero Fonseca e a tutto il popolo milanista, non sono mancate certo le delusioni. In particolare quella iniziale, con il caso Zirkzee che rimane ancora un mezzo rimpianto per tantissimi tifosi, soprattutto in un momento in cui Morata ha palesato le prime difficoltà a livello fisico.

Desiderosa di alzare ancora la qualità media della squadra, la società non ha però intenzione di lesinare sul mercato nei prossimi mesi, e avrebbe già cominciato a lavorare sugli obiettivi per il prossimo anno. Tra questi, anche uno dei grandi protagonisti dell’anno scorso in Serie A, un giocatore che abbina qualità e quantità e che fa gola a moltissime grandi squadre europee, compresa la Juventus, pronta al sorpasso ai danni del Milan.

Sprint Juventus, beffa Milan: Thiago Motta può riabbracciare il suo pupillo

Già nella scorsa stagione, soprattutto sul finale, il Milan sembrava aver messo in cima alla lista dei propri desideri un giocatore fantastico come Lewis Ferguson, tra i grandi artefici del miracolo bolognese, pupillo di Thiago Motta nella stagione che nessun tifoso felsineo potrà mai dimenticare.

A causa del serio infortunio rimediato lo scorso aprile, non è stato possibile però per lui cercare di monetizzare immediatamente l’exploit degli ultimi anni. Fermo ancora ai box, ha dovuto accettare di rimanere a Bologna, per vivere da protagonista, al rientro, questa storica stagione in Champions. In vista comunque di una cessione che, nel 2025, potrebbe essere inevitabile.

Sempre in cima alla lista dei potenziali acquisti del Milan per il prossimo anno, lo scozzese è però diventato uno degli obiettivi primari anche della Juventus di Thiago Motta. Il tecnico italo-brasiliano non ha infatti mai negato di apprezzare moltissimo le sue qualità e la sua intelligenza, e farebbe carte false per portarlo con sé in bianconero il prossimo anno, nonostante a centrocampo e sulla trequarti in questo momento non gli manchino le alternative alla Juve.

Per ora si tratta dunque solo di indiscrezioni e ipotesi di mercato, ma la sensazione è che il futuro di Ferguson si deciderà nei prossimi mesi. In caso di rientro ad altissimi livelli, non è impossibile infatti ipotizzare una vera e propria asta europea per l’ex Aberdeen, con Milan e Juventus pronte a darsi bagarre.