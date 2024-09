Tifosi del Milan delusi, c’entra Camarda: cosa è successo

Il mercato è finito ufficialmente e in casa Milan si discute se si poteva effettivamente fare qualcosa in più o meno.

La sessione estiva di calciomercato è ufficialmente terminata, c’è chi gongola dinanzi ad un mercato da regina e chi invece vede qualche perplessità nei tifosi, riflettendo su cosa poteva e non è stato fatto. Una delle squadre che non ha del tutto convinto da questo punto di vista è il Milan.

La società rossonera ha cambiato ciclo passando da Stefano Pioli a Paulo Fonseca, è stato investito un buon tesoretto e sono arrivate sorprese come Emerson Royal o Pavlocic e certezze assolute come Alvaro Morata. Nel finale di mercato è arrivato anche il francese Fofana, ma – complice un inizio di stagione non esaltante – c’è la sensazione che si potesse fare di più. Il bilancio rossonero è florido, i conti sono apposto e i tifosi auspicavano rinforzi superiori per colmare il gap rispetto all’Inter e rispetto alle altre che si sono rinforzate.

Juventus e Napoli hanno investito tantissimo, sono arrivati diversi top player mentre il Milan ha speso ‘relativamente poco’ per quel che riguarda l’attacco dove sono arrivati Alvaro Morata e in extremis Tammy Abraham. Il centravanti della Roma è arrivato in prestito, una cessione in extremis servita per accontentare le richieste di Fonseca: non tutti hanno gradito però questa scelta.

Mercato Milan, i tifosi non hanno gradito

Nell’ultimo giorno di mercato Milan e Roma hanno effettuato uno scambio di prestiti tra Tammy Abraham e Alexis Saelemaekers con entrambe le squadre che hanno risolto i propri problemi. Inizialmente le squadre trattavano una cessione definitiva ma dopo si è arrivato a questo accordo e non tutti i tifosi hanno gradito.

Con Morata avanti con l’età e con Okafor come prima punta alternativa i tifosi speravano di vedere il giovane Camarda come possibile soluzione in questa stagione e non l’oramai ex attaccante della Roma. Il bomber inglese non convince molto e i tifosi volevano un inserimento più veloce del giovane classe 2008 che invece sarà protagonista solo con il Milan Futuro. Camarda ha già debuttato – precocissimo – in serie A e i tifosi non vedono l’ora di vederlo all’opera.

Per tanti è considerato un predestinato, la scelta di Abraham non è piaciuta anche perchè ha tolto a Fonseca una scelta importante come l’esterno belga, utilizzato spesso nel precampionato e girato gratis ad una rivale per la zona Champions.