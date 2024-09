Esonero Fonseca, la scelta è fatta: non ci sono più dubbi

L’inizio stagione del Milan è stato a dir poco terrificante. Le ultime notizie in casa Milan non sono piacevoli per i tifosi.

Dopo il buon precampionato neanche il meno ottimista dei tifosi si sarebbe immaginato un inizio stagione del genere. 0 vittorie e solo 2 punti nelle prime tre giornate di campionato, tanti problemi difensivi e uno spogliatoio che non sembra unito tutti dalla stessa parte.

L’immagine di Theo e Leao dall’altra parte del campo durante il Cooling Break ha fatto il giro del paese, il tecnico dava indicazioni alla squadra e le due stelle – subentrate pochissimi minuti prima – sono rimaste in disparte, in molti hanno elaborato ‘teorie’ riguardo questa particolare situazione. Theo ha fatto chiarezza nel post gara ma intanto in casa Milan prosegue il malumore e la distanza rispetto ai cugini dell’Inter è già di 5 punti.

Il Milan non può più permettersi ulteriori passi falsi altrimenti rischia di vedere sempre più lontano l’obiettivo scudetto. Nel primo anno di Fonseca la priorità resta la qualificazione Champions, ma i tifosi – dopo le ultime annate – vorrebbero comunque una squadra in lotta per il titolo fino alla fine e non fuori dopo poche giornate. I prossimi impegni sono delicati e Fonseca rischia già grosso: i tifosi intanto hanno già detto la propria a riguardo.

Futuro Milan, la panchina è già a rischio

Nei prossimi impegni stagionali Fonseca si gioca tanto del suo futuro. Sui social fioccano messaggi contro l’allenatore e #Fonsecaout è uno degli hashtag più evidenziati nelle ultime ore. La panchina del tecnico trema, nelle prossime due gare ci sono il Venezia e soprattutto l’Inter e un ko nel derby potrebbe davvero mettere a rischio il futuro del tecnico.

Tra gli allenatori liberi attualmente ci sono Massimiliano Allegri e Maurizio Sarri e al momento Pioli è ancora sotto contratto. Le prossime settimane saranno roventi e il futuro di Fonseca è già a forte rischio. La stagione è appena cominciata ma i tifosi non vogliono già abbandonare il treno scudetto. Ci si aspetta un intervento deciso nelle prossime gare, una reazione già contro il Venezia, poi comincerà la Champions League e il Milan non può perdere ulteriore terreno.

Inter e Juve stanno facendo bene, il Napoli è in netta ripresa e la Roma continua ad investire anche a fine mercato (ha ingaggiato lo svincolato Hermoso), per questo il club rossonero deve riprendersi il prima possibile e la pazienza dei tifosi sta finendo. Fonseca è chiamato a reagire altrimenti il rischio di esonero improvviso sarà sempre più plausibile.