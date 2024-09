La rottura è stata sancita a fine partita: bufera Milan

Bufera Milan al termine della sfida pareggiata contro la Lazio con la situazione in casa rossonera che si fa sempre più difficile.

Partenza di campionato da dimenticare per il Milan che ha conquistato solamente due punti in tre partite vedendo già molto lontana la vetta della classifica.

Due punti che sono giunti grazie al pareggio ottenuto in rimonta in casa contro il Torino, la sconfitta in casa del Parma ed il punto racimolato all’Olimpico contro la Lazio. Un ruolino di marcia che ha messo già nel mirino la posizione di Paulo Fonseca, nuovo tecnico rossonero che non è riuscito ancora ad imporre le sue idee alla squadra. Nel frattempo sembra essere già netta una rottura, sottolineata al termine della partita contro i biancocelesti.

Milan, è già bufera in casa rossonera: caos alla fine della partita

Al termine della sfida tra Lazio e Milan i tifosi rossoneri hanno ricoperto di fischi la squadra che si era avvicinata al settore ospiti. Applausi solo per Pavlovic, risultato tra i migliori sia a Parma che a Roma. Una rottura tra squadra e tifosi che è giunta dopo sole tre partite di campionato.

La mancata vittoria dell’Olimpico ha deluso di nuovo i tifosi del Milan che attendono ancora una vittoria del nuovo corso targato Paulo Fonseca. Le esclusioni di Theo Hernandez e Rafael Leao dal primo minuto poi, hanno mandato un segnale forte all’interno dello spogliatoio con i due calciatori che durante il cooling break hanno preferito rimanere da parte. Nonostante le giustificazioni di Theo Hernandez riportate al termine del match, la situazione tra squadra e tecnico non appare delle migliori.

La partenza difficile del Milan sta portando la dirigenza a fare già le proprie valutazioni. La posizione di Paulo Fonseca al momento resta salda con il tecnico che continuerà a lavorare durante la sosta insieme ai giocatori rimasti a disposizione. Il Milan tornerà in campo affrontando il Venezia in campionato ma a fare la differenza per capire il suo futuro sarà la coppia di partite che lo attenderà successivamente, contro il Liverpool in Champions League contro l’Inter in campionato.

Il derby sarà quindi un crocevia fondamentale per la stagione del Milan e la panchina di Fonseca con la società che, in caso di doppio ko potrebbe già pensare a fare un’altra scelta per quello che riguarda la guida tecnica della squadra. Al momento, senza contratto, ci sono Massimiliano Allegri e Maurizio Sarri, senza contare che Stefano Pioli è ancora sotto contratto con il Milan.